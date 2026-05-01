Oposición pacta rechazo a "cualquier intento de concentración de poder en el Ejecutivo"

El bloque de oposición en la Asamblea Legislativa anunció, la mañana de este viernes, que alcanzó un acuerdo para rechazar toda reforma constitucional que implique retrocesos en derechos fundamentales o alteraciones a la división de poderes.



Durante una conferencia de prensa, celebrada poco después de iniciada la sesión solemne del 1.° de mayo, pero antes de que se celebrara la elección del Directorio; los 26 representantes de las fracciones de los partidos Liberación Naconal (PLN), Frente Amplio y Unidad Social Cristiana (PUSC), así como la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), revelaron los detalles del pacto suscrito.

Uno de los puntos incluidos en el documento incluye el impulso de una propuesta para la inclusión de uno de sus representantes en el órgano que debe velar por el orden del Congreso, en desafío a la sólida mayoría con la que cuenta el Partido Pueblo Soberano (PPSO) y su papeleta.

Sin embargo, la agrupación oficialista hizo alarde de su tamaño desde el primer momento e impuso con sus 31 votos a Yara Jiménez como presidenta, sobre la candidatura de Diana Murillo. Todo hace indicar que la misma suerte correrán en el transcurso del día las otras cinco alternativas propuestas.

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