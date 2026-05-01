Yara Jiménez se convierte en quinta mujer que preside la Asamblea Legislativa

La diputada de Pueblo Soberano, Yara Jiménez, se convirtió este viernes en la quinta mujer de la historia en presidir la Asamblea Legislativa.

La legisladora cartaginesa, de 52 años, resultó electa con 31 votos a favor, provenientes todos del oficialismo.

En la otra acera, la oposición puso sus 26 votos para la verdiblanca Diana Murillo, candidata de consenso en ese sorpresivo acuerdo que anunció el bloque de cuatro fracciones que componen Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, Coalición Agenda Ciudadana y Frente Amplio.



Jiménez será la presidenta en este primer año legislativo, en un Congreso que además pasará a la historia por ser el primero con mayoría femenina, con 30 legisladoras.

La brumosa repite los pasos de un grupo muy reducido en tener ese honor. La primera mujer en ostentar este cargo en la historia de Costa Rica fue la liberacionista Rosemary Karpinsky (1986-1987); posteriormente, tuvieron que pasar 14 años para que otra mujer llegara a ese cargo, esta vez, con la socialcristiana Rina Contreras (2000-2001).

Luego, entre 2018 y 2019, el turno fue para Carolina Hidalgo (PAC), y dos años más tarde, la liberacionista Silvia Hernández (2021-2022).