La amenaza de los diputados de Liberación Nacional por rechazar el crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) obligó al Ministerio de Hacienda a presentar, aunque de manera general, los números de la nueva propuesta que llevará al Fondo Monetario Internacional (FMI).



El oficio, enviado a la Asamblea Legislativa cinco minutos antes de que iniciara la sesión del Plenario (2:45 p. m.), es de tres páginas pero dedica menos de una a dar detalles de esa futura negociación.

El oficio destaca que en la ruta de la sostenibilidad fiscal será necesario reducir el gasto público en un 3% del PIB a lo largo de los próximos 4 años.

Para conseguirlo, el Poder Ejecutivo hará un ajuste en materia de gasto del 1,5% del PIB entre 2021 y 2022 a través de la reforma al Empleo Público.

Ese proyecto será convocado el próximo lunes a sesiones extraordinarias.

“Sobre el particular el Presidente me ha instruido informarles que estará convocando el próximo lunes dicho proyecto de ley. Me permito señalar que para que este tenga un impacto pronto y positivo en las finanzas es necesario hacer ajustes al texto actual, en la línea de lo que ha propuesto la Ministra de Planificación”, dijo a los diputados el ministro de Hacienda Elian Villegas.

De la misma forma se obtendría un 0,5% del PIB mediante la eliminación de exoneraciones en un proyecto que se presentaría la próxima semana y que también será convocado a futuro.

Otro 0,2% del PIB vendrá mediante un ajuste aún no revelado para los aportes de las empresas públicas del Estado.

En el apartado de ingresos vendrán nuevos impuestos, incluido el que gravaría con un 25% los premios de lotería superiores a ₡225 mil colones (0,09%) y el proyecto de renta global (0,12%), ambos derivados del diálogo nacional multisectorial.

“En este rubro la meta es un 0.8 PIB, es decir que los restantes 0.6% deben ser negociados con el FMI pero principalmente con las señoras y señores diputados”, dijo Villegas, quien la semana anterior adelantó que esto solo podría venir por la vía de impuestos.

“Si nosotros no hubiéramos hecho esa amenaza estos datos no llegan, aún así de escuetos. Es más, si el Gobierno hubiera sido transparente desde el inicio estos datos los tendríamos desde hace meses y el préstamo (del BID) se hubiera aprobado desde setiembre”, dijo el jefe de fracción del PLN, Luis Fernando Chacón.

Hacienda estimó que ese crédito por $250 millones supondrá un ahorro anual de $13 millones anuales en intereses y $91 millones al cabo de sus siete años. La idea es que todo ese monto vaya íntegro al canje de deuda cara actual.

El ministerio advirtió que no aprobarlo “enviaría una señal muy negativa a los mercados financieros y a la sociedad costarricense”.

Este jueves, sin embargo, el PLN volvió a negarle la dispensa de trámite al expediente, pues analizará el fin de semana “con lupa” lo presentado por Hacienda para tomar una decisión el lunes.