Nuevos diputados criticaron duramente al presidente Alvarado por asegurar que "la casa queda en orden"

Los nuevos diputados criticaron duramente al presidente Alvarado por asegurar en su informe que "la casa queda en orden".



“Las acciones de la UPAD fueron lamentables intervenciones que invadieron la intimidad de los hogares, con toda justicia, la opinión pública así lo censuró, es poco aceptable, que existiendo los recursos, no pudiéramos escuchar hoy en su rendición de cuentas, razones válidas para haber dejado sin conexión digital a más de medio millón de niños, niñas y adolescentes en plena pandemia, cuando además sufrías suspensión de enseñanza presencial”, apuntó Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa.

“Ya Costa Rica tenía un serio problema en materia estructural del mercado de trabajo, no solo por el desempleo sino por la informalidad laboral y la pérdida de empleos de calidad, eso ocurría desde antes de la pandemia, la pandemia ciertamente profundiza ese proceso, lo interesante es que muchas de las medidas que finalmente propone el Gobierno”, acotó Sofía Guillén, diputada del Frente Amplio.

Lea también Política Rodrigo Arias agradece a Alvarado manejo de la pandemia, pero arremete contra él por UPAD El nuevo presidente del Congreso aseguró que, mientras la historia dicte cómo recodará a esta administración, el pueblo ya habló borrando al PAC de Cuesta de Moras.

Para Gilberto Campos, diputado Liberal Progresista, “hay un reconocimiento del presidente de que no logró la tarea en al menos tres aspectos, cuando habla de desempleo, que no lograron bajarlo como tal, pues obviamente hay que darle la razón al presidente, cuando habla de que es un país muy difícil de gobernar, pues hay que darle la razón, porque no lograron gobernar el país eficientemente”.

"Bueno, yo creo que es un poco irresponsable hablar de que la casa está en orden, cuando la deuda ha crecido en el tema de finanzas públicas en un 24% en estos últimos cuatro años, además representa un 27.47 billones de colones, lo cual es un 64.2% del PIB, eso me parece que no es una casa ordenada", agregó Paulina Ramírez, diputada del PLN.

“A mí me parece que fue más un discurso de despedida de su mandato que una rendición de cuentas, me parece que le faltó humildad al señor presidente para reconocer lo que si se hizo uy que fue gracias al apoyo de la Asamblea Legislativa saliente como de empleo público, educación dual, fortalecimiento de las finanzas públicas”, resaltó Daniel Rojas, jefa de fracción del PUSC.

Por su parte, Francisco Nicolás, diputado del PLN, asegura “no deja la casa en orden, un ejemplo es que dentro de 60 días tendremos a este país sin Riteve, el contrato no se gestionó a tiempo, la Contraloría rechazó una propuesta de ampliación de plazo, eso no es dejar en orden un país”.