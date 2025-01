“No somos lo mismo”: Marvin Taylor se distancia de Rodrigo Chaves por trayectoria bancaria

El precandidato del Partido Liberación Nacional (PLN), Marvin Taylor, marcó distancia inmediata, la mañana de este viernes, con el presidente Rodrigo Chaves, frente a las similitudes por su paso en organismos bancarios internacionales.

Valga recordar que el aspirante, economista de profesión, tiene 35 años de carrera en el Banco Mundial (BM), el Banco Asiático de Desarrollo (ADB), la Corporación Financiera Internacional (IFC), la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB).

Además de compartir profesión, tanto Taylor como Chaves trabajaron en el Banco Mundial y en el Ministerio de Hacienda.

"No somos lo mismo. Quiero corregirlo. No tenemos la misma trayectoria. Yo he estado dos veces en Gobierno, desde muy joven he tenido responsabilidades muy altas. Segundo, no he estado en un organismo, he estado en seis. Todos de manera competitiva. ¿Por qué cree usted que me atraen? Miles de personas compiten por llegar a estos organismos y estas posiciones. Yo he sido elegido en la mayor parte por las juntas directivas de estos organismos por capacidades, por distinción en desempeño en organismos anteriores.

"No somos lo mismo. Yo tengo una trayectoria única y de éxito en la función pública y en organismos internacionales", recalcó el precandidato.