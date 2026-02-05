“No hemos recibido ninguna respuesta”, dice Claudia Dobles sobre contactos con Laura Fernández

La diputada electa Claudia Dobles afirmó, la mañana de este jueves, que ha procurado hablar con la futura presidenta Laura Fernández, sin que hasta ahora haya recibido respuesta.

Esos esfuerzos de comunicarse con ella se han dado entre equipos y ocurren en momentos en los que la próxima mandataria ha dicho públicamente que el único excandidato que habló con ella tras su triunfo en las urnas el domingo había sido Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Incluso, el tema fue objeto de comentarios por parte del actual gobernante, Rodrigo Chaves, que en su conferencia de prensa semanal lamentó la actitud que han tenido algunos de los contendientes de la pasada campaña.

"Con doña Laura intentamos comunicarnos a través de don Francisco Gamboa (vicepresidente electo y secretario general del oficialista Partido Pueblo Soberano - PPSO). Mi equipo ha estado intentando comunicarse con él, pero no hemos recibido ninguna respuesta. "A doña Laura yo la he felicitado públicamente y estoy en absoluta disposición de generar también los puentes de comunicación para todo aquello, como he dicho anteriormente, en lo que a nosotros podamos servir desde la Asamblea Legislativa para el beneficio de los costarricenses. Donde tengamos coincidencias de agenda, nos verán como aliados. Donde no tengamos coincidencias de agenda, que creo que también está bien establecido, pues ahí nosotros seremos una oposición responsable", aseguró la exaspirante de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) ante consulta de Teletica.com.

Unas horas antes, el excandidato del Partido Frente Amplio (PFA), Ariel Robles, reconoció que no ha conversado con Fernández hasta la fecha, aunque resaltó que cuando esta fue ministra de la Presidencia la primera vez (el miércoles volvió a ser designada en ese cargo, con motivo de la transición) tuvo una buena relación con la futura mandataria.

En esa línea, el actual legislador señaló que “lo más sensato” en este momento es hablar a lo interno de las fuerzas políticas para intentar esclarecer el escenario que se va a enfrentar.

"A partir de esa conversación, pues sentarnos si es necesario para buscar alternativas o puntos en los cuales podamos coincidir. "Yo realmente, como lo he dicho en otro momento, le deseo a doña Laura que sea un buen gobierno, porque creo que si es un buen gobierno, ese buen gobierno sería positivo para todas las personas de ese país", mencionó el excandidato.

Robles hizo ver que espera conversar pronto con Fernández.

Añadió que las diferencias con la ahora presidenta electa siempre han sido “altamente políticas”.