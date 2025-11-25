“Negaron a Jesús, no lo van a negar a usted”: diputados arremeten contra PPSO por charla

Los diputados de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia arremetieron este martes contra la dirigencia del Partido Pueblo Soberano (PPSO), a la que responsabilizaron por la charla que uno de sus militantes realizó en el Colegio de Cedros de Montes de Oca, el 25 setiembre anterior.

El foro recibió en audiencia a Alexis Calderón, precisamente el joven que hizo la exposición en ese centro educativo a estudiantes de décimo y undécimo para, según él, hablar sobre “la importancia de ejercer el voto y estar empadronado”.

Calderón detalló que ese día, en una reunión con miembros de la agrupación que se promueve como la continuidad del proyecto político del presidente Rodrigo Chaves, él propuso realizar una serie de charlas en diferentes colegios de Montes de Oca en su calidad de coordinador general de la juventud de Pueblo Soberano para ese cantón josefino.

Según dijo bajo juramento, la idea gustó entre la dirigencia local y fue autorizada por el coordinador general de Montes de Oca de la agrupación, Rodolfo Villalobos.

Cinco días después, el joven se presentó al colegio, realizó una exposición de menos de 10 minutos y al término de esta exhibió a los estudiantes una bandera de su partido, a pesar de que la ley prohíbe cualquier exhibición política o propagandística en los centros educativos del país.

“Saqué la bandera para tener esa claridad y esa transparencia de que yo venía de parte del partido. Yo al inicio de la charla lo comenté, que yo era coordinador general de Montes de Oca de la juventud del Partido Pueblo Soberano. Y también indiqué que mi intención ahí no era convencerlos de votar por nuestro partido ni por ningún partido, mi intención era promover la participación de los jóvenes. “Reconozco que fue un error mío porque me ganó el entusiasmo de sacarla y reconozco que fue mi error, pero fue solo para tener transparencia”, insistió Calderón.

Antes, el director del colegio, Cristian Chaves, aseguró a los legisladores que el joven los engañó y que se hizo pasar por un funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

“Sí quiero dejar muy en claro que la institución del Colegio de Cedros sí fue utilizada, vulnerada con este tipo de charlas. No sabemos la intención con la que se dio el trabajo, no sabemos si la intención fue dañar la imagen de la institución o de mi persona como director, pero queda muy claro de mis limitaciones, de mis conocimientos y hasta dónde la ley me permite llegar. “Automáticamente, si se hubiese sabido que era del Partido Pueblo Soberano, Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, o el partido que fuese, a la institución no entran porque sabemos que eso está prohibido y eso lo tenemos claro”, aseveró el funcionario.

En medio de esas contradicciones, los legisladores se concentraron en cuestionar la respuesta de Pueblo Soberano, que en reiteradas oportunidades negó conocer al joven o su participación formal en la agrupación de corte oficialista.

“Soy incapaz de no conmoverme cuando a una persona se le usa (...) A las personas jóvenes los partidos intentan usarlas como parte de su maquinaria y luego son usados y desechados en nombre de intereses más grandes. Tengo la impresión de que a usted le han hecho eso y algo que me lo demuestra es que esta comisión tiene un representante del partido oficialista y no vino hoy y no vino nadie más. “A usted no le corrigen, lo avalan y hoy lo dejan solo. Eso me hace sentir empatía por la situación que usted vive. Me parece pavoroso cómo trata el oficialismo a su gente”, dijo el frenteamplista Jonathan Acuña.

El socialcristiano Carlos Felipe García criticó a los funcionarios por permitir el ingreso de una persona sin cumplir con los protocolos mínimos y también al propio Calderón por utilizar un espacio público neutro para politizarlo, pero insistió que eso no puede ser lo más grave del caso.

“Aquí lo que enoja son los adultos que lo hacen incurrir en el error, porque uno como joven puede tener un montón de ideas, pero dónde está el grado de responsabilidad de esas personas, esas autoridades del partido que lo hacen a usted incurrir en cuestiones que podrían ser delito, ese es el principal tema que hay que poner en la mesa. “El grado de irresponsabilidad de un movimiento político de inducir a jóvenes al error en un tema que va a tener que resolver el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)”, señaló.

“Negaron a Jesús, no lo van a negar a usted”, indicó por su parte el liberacionista Geison Valverde, quien también cuestionó cómo se permite ingresar a un joven sin mayor identificación.

Tanto la campaña de Laura Fernández como la presidenta de Pueblo Soberano, Mayuli Ortega, negaron que el joven forme parte de la estructura formal del partido, a pesar de que en fotos se puede observar a Calderón en reuniones de la agrupación o mitines junto a la candidata.

Por este caso, el Ministerio de Educación Pública (MEP) sancionó administrativamente al director del colegio por no cumplir con el protocolo y permitir el ingreso de una persona sin confirmar sus calidades, mientras que la Autoridad Electoral mantiene una investigación abierta.

