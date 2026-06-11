Modelo de administración de CCSS "está requete superado", afirma Laura Fernández

La presidenta de la República, Laura Fernández, criticó la tarde de este miércoles el modelo tripartito de administración de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y llamó a los diputados a discutir una eventual modernización del mismo.

Sus señalamientos se produjeron en la conferencia de prensa previa al Consejo de Gobierno, cuando a la mandataria se le pidió un comentario sobre la designación de parte de los sindicatos de la exdiputada Rocío Alfaro como su representante ante la Junta Directiva de la institución administradora de los servicios públicos de salud.

Vale recordar que la cúpula de la entidad que vela la conforman nueve personas: tres que representan al Estado, tres que representan a los patrones y tres que representan a los trabajadores. A estos últimos los eligen las asambleas de los movimientos sindical, cooperativista y solidarista.

Inicialmente, Fernández le pidió a la presidenta ejecutiva de la Caja, Mónica Taylor, que detallara el tipo de representantes que el Poder Ejecutivo desea que se nombre en la Junta Directiva.

"Un perfil que quiera amarrarse las mangas, que quiera hacer las cosas por la institución, que solucione, que no ponga trabas, que si cuestiona, cuestione con argumentos y la verdad. Porque no se vale llegar y distribuir una institución que le ha costado tanto al país", respondió la jerarca.



Pero de seguido la mandataria intervino para cuestionar cómo es que la institución que recibe el presupuesto más grande en toda Centroamérica (₡7,2 billones) es administrada por una cúpula con delegados de diversos sectores, que no necesariamente cuentan con la preparación suficiente para discutir los temas que ahí se conocen.

Además, planteó cómo, aun cuando las decisiones corresponden a un órgano colegiado, en caso de errores o malas decisiones, se le achaca la responsabilidad exclusiva al gobernante de turno y a su presidenta ejecutiva, mas no al resto de la Junta Directiva o a los gerentes de la institución.

"Costarricenses, digámonos la verdad: ese modelo está pero requete superado. ¿Usted se imagina a esta gente, por ₡50.000 por sesión, viendo los datos de las pensiones de todos ustedes? ¿Cuál de estos señores es un matemático actuarial que sepa atender los informes actuariales que se ven en esta Junta? ¿Cuál de estos señores es un especialista del más alto nivel en gestión financiera? ¿Cuál de estos señores es especialista en telemedicina o inteligencia artificial aplicada a la salud? ¡Ninguno! "Vámonos a la raíz del cacho: el problema de la Caja es este modelo de administración de la Caja. Esta gente debería ser CEO (director general), gente requete bien remunerada, gente experta. Pero es un puño de sindicalistas que llegan a defender sus argollas, solidaristas, un miembro de la Uccaep (Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, que representa a los patronos) que la misma organización me ha dicho... varios miembros de Uccaep, del solidarismo, me han dicho: 'Doña Laura, nadie quiere ir porque no son especialistas y porque la bronca es demasiado grande'", indicó la presidenta.

Fernández enfatizó que, con su crítica, no pretendía "lavarse las manos" y aseguró que hará lo que esté a su alcance para mejorar la situación actual de la institución autónoma.

Pero la gobernante fue clara en que el tema debe ser objeto de discusión de los diputados, quienes son los únicos con capacidad de realizar un cambio en la administración de la Caja.

Entretanto, Taylor y Alfaro son las únicas representantes conocidas hasta ahora que integrarán la cúpula de la entidad que vela por la seguridad social. No obstante, la presidenta ejecutiva fue enfática en que los procesos de elección de los miembros de la Junta Directiva están abiertos y que debe haber una ratificación de parte del Consejo de Gobierno.

La jerarca trazó como ejes estratégicos de la institución la atención de las listas de espera, la investigación clínica, las inversiones en infraestructura, la innovación y tecnología.