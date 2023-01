Ministro y director de Conavi se contradicen sobre cierre de vía en tragedia de Cambronero

Batalla, el primero en comparecer, aseguró que la vía nunca estuvo cerrada ese sábado 17 de setiembre y que, por lo tanto, no existió una orden de apertura.

“Cuando se hace esa habilitación, las indicaciones que tengo en los reportes es que se hizo un recorrido de Policía de Tránsito y personal del administrador vial y que no hay ninguna situación de alerta que indique que no se puede hacer esa apertura, y a las 4 p. m., sucede este lamentable accidente”, detalló Amador.

Amador aseguró que ese es fue "su entender de la situación" pues al no estar en el sitio él no lo puede asegurar y se basa en reportes, pero aseguró que podría tratarse de una imprecisión entre el cierre total y el parcial, pues sabe que existió un paso regulado en la zona.

El ministro añadió que, al día de hoy, no existe un protocolo de cierre preventivo para esa vía, solo uno de apertura, pero que no le consta si ese protocolo se utilizó ese día, pues él no estaba dirigiendo esa operación.