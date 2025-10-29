Ministro de Comunicación rindió "extensa declaración" por caso de supuesta violación

La Fiscalía Adjunta de Género tomó declaración indagatoria al ministro de Comunicación, Arnold Zamora, por una presunta violación en perjuicio de un hombre mayor de edad.

Este momento procesal, que es cuando a un imputado se le informa de los hechos por los que se le investiga y la prueba que se tiene en su contra, se llevó a cabo el 15 de octubre anterior, según lo dio a conocer el martes el sitio de noticias CRHoy.com.

Valga resaltar que, tan solo un día después de la indagatoria, Teletica.com pidió confirmar si ese acto se había llevado a cabo y se indicó que, hasta ese momento, el trámite estaba pendiente. Fue recién hasta el martes que la Fiscalía confirmó la toma de la declaración al jerarca.

Al respecto, el defensor de Zamora, Edgardo García, mencionó que prefería no dar detalles del contenido del expediente que se le sigue a su cliente bajo la sumaria 25-028218-0042-PE, en el tanto que se trataba de hechos sensibles.

Sin embargo, el abogado sí comentó a este medio sobre algunos temas de índole procesal del caso.

"Ya se cumplió con esa etapa y ahora creo que están a la espera de las pruebas toxicológicas (pues se sospecha que el ofendido pudo estar bajo los efectos de sustancias) para que el fiscal ya se pronuncie al respecto sobre el fondo. Así es que lo que queda es muy poco para resolver ese asunto", indicó el jurista.

Cuestionado sobre si su representado declaró o se abstuvo de hacerlo en el Ministerio Público, García explicó que este dio una "extensa declaración" respecto a los hechos que se le achacan. "El que nada debe, mi hermano, nada teme", enfatizó.

El defensor no precisó si el ministro presentó alguna prueba adicional a la Fiscalía.

Zamora reiteradamente ha rechazado los cargos que se le siguen y ha calificado de "falsa" la denuncia que formuló en su contra un periodista de 25 años, por situaciones ocurridas entre el 21 y 22 de setiembre anterior en el Hotel Intercontinental, en Escazú.

Precisamente, el 24 de ese mes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisó los videos captados por las cámaras de seguridad del alojamiento privado, a fin de esclarecer la dinámica en la que se dieron los hechos.