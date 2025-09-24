OIJ decomisa videos de hotel tras denuncia contra ministro Arnold Zamora

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisó ya los videos de cámaras de seguridad de un hotel capitalino, luego de la denuncia recibida contra el ministro de Comunicación, Arnold Zamora.

Así lo confirmó el director de la Policía Judicial, Rándall Zúñiga, este miércoles, tras una consulta de Teletica.com.

Agentes judiciales visitaron el Hotel Intercontinental, en Escazú, donde solicitaron las grabaciones del fin de semana anterior, cuando, al parecer, ocurrieron los hechos denunciados por un joven de 25 años y su familia.

En un breve comunicado con fecha de este 24 de setiembre, la defensa de la víctima de presunta violación afirmó que existe prueba “abundante y sólida” para demostrar la culpabilidad del jerarca. Marvin Carvajal y Róger Guevara, del bufete Alta Batalla, aseguraron que es por esto que ejercerán “todas las acciones que la ley otorga” para defender los derechos de su cliente.

Un día antes, Zamora, por medio de una grabación enviada a los medios de comunicación, instó a las autoridades a buscar las cámaras del hotel donde estuvo.

“Nunca, y viéndolo a la cara (a la víctima), abusé sexualmente de usted. Fue usted quien me pidió que lo recogiera en su casa el día de los supuestos hechos, como consta en varios mensajes de texto que están en mi poder. Como prueba de lo anterior, las autoridades pueden solicitar los videos del hotel que visitamos, donde quedará demostrado que nunca, pero nunca existió violencia ni ninguna conducta que pusiera en peligro su libertad o su libre voluntad”, señaló el ministro en el video.



En este caso, el fiscal general de la República, Carlo Díaz, confirmó la ejecución de otras diligencias “urgentes”, entre estas una prueba de toxicología para confirmar si la persona denunciante estaba o no bajo los efectos del alcohol.

Los abogados Carvajal y Guevara añadieron que también perseguirán legalmente al ministro por revelar el nombre de su cliente en la declaración brindada.

Arnold Zamora indicó que se presentaría a la Fiscalía General, este miércoles, para dar su versión de los hechos.