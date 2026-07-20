Ministerio de Trabajo pierde a su segundo jerarca en menos de un mes

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) sufrió su segunda baja en menos de un mes.

La viceministra del Área Laboral, Stephanie Chandler, dejó su cargo la mañana de este lunes, informó la Casa Presidencial en un comunicado. Su salida se produce 20 días después de la renuncia del ministro del ramo, Roy Thompson.

De hecho, Chandler era quien ejercía el cargo ante la ausencia de un titular, luego de que Thompson se convirtiera en la primera baja del gabinete de la presidenta Laura Fernández, el 30 de junio pasado.

Recién el 14 de julio pasado la jerarca compareció en esa condición ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

La salida de Chandler se anunció como parte de una reestructuración de la cartera, ante el nombramiento de la abogada Mercedes Flores como nueva ministra.