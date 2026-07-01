Esta es la primera baja del gabinete de Laura Fernández

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Roy Thompson Chacón, presentó su renuncia este martes a la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, así lo confirmó la oficina de prensa de Casa Presidencial.

Thompson argumentó razones personales para dejar el cargo, entre ellas la falta de tiempo para atender sus empresas privadas y, al mismo tiempo, las responsabilidades que demanda el Ministerio de Trabajo.

La mandataria aceptó la renuncia, efectiva a partir de este 30 de junio, y le deseó al exjerarca el mayor de los éxitos en sus proyectos personales.

Desde Casa Presidencial se informó que en los próximos días se anunciará al nuevo ministro que asumirá la cartera de Trabajo y Seguridad Social.