MINAE trabaja reglamento que permitiría tener lapas en cautiverio

Un nuevo reglamento que busca crear el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), en conjunto con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), está cerca de permitir la tenencia en cautiverio de aves silvestres como lapas y loras.

La propuesta incluye un artículo que autorizaría mantener aves de la familia Psittacidae, incluyendo especies exóticas e híbridos, siempre que hayan sido adquiridas antes del año 2017.

Inicialmente, el planteamiento contemplaba limitar la tenencia en cautiverio a personas adultas mayores. Sin embargo, la versión más reciente del texto, que actualmente se encuentra en consulta pública en la página del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), amplía la posibilidad a cualquier persona que cumpla con los requisitos establecidos.

Los especialistas advierten sobre los riesgos asociados a la tenencia de lapas y otras aves exóticas, señalando posibles afectaciones al bienestar animal y a la conservación de la fauna silvestre.

Además, el reglamento plantea la posibilidad de acabar con la vida de especies silvestres mediante métodos distintos a la eutanasia, lo que ha generado preocupación en sectores ambientales.

Este medio solicitó una reacción al MINAE y al SINAC, así como los criterios técnicos que respaldan la propuesta; sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

El texto del reglamento se mantiene en consulta pública.