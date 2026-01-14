“Me tiene un profundo odio”, dice Rodrigo Chaves sobre denunciada por plan para asesinarlo

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, se refirió por primera vez al presunto plan para asesinarlo, al afirmar que este responde a un “odio profundo” que le tiene la comunicadora social Stella Chinchilla.

﻿Las declaraciones del mandatario se dieron durante su conferencia de prensa semanal, realizada en presencia de su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, desde el terreno en el que se levantará el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco).

"A mí me han hecho amenazas públicas. Este caso parece tener elementos. La señora esta no la conozco, solo sé que es un militante del Frente Amplio. Me dice sifilítico, cerdo, bueno, cuanto insulto una persona puede hacerle a otra (...) Es obvio que me tiene un profundo odio, al igual que sus asociados", dijo el mandatario.



El gobernante, además, señaló a la mujer de “gran amiga” del candidato del Partido Frente Amplio (PFA), Ariel Robles, así como de la diputada de esa misma agrupación, Rocío Alfaro.

Dicha divisa fue la primera en pronunciarse luego de que la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) hiciera público el caso, la tarde del martes.

"Como decididos defensores de la institucionalidad democrática, rechazamos de manera categórica cualquier acto de violencia o agresión contra la figura del mandatario o cualquier otra figura política. "Consideramos que un hecho como el denunciado esta mañana es de extrema gravedad y debe ser investigado con todo el rigor por nuestras autoridades judiciales pertinentes", indicó el Frente Amplio en un comunicado.

El partido también externó su confianza en el Ministerio Público como órgano encargado de investigar los hechos, al tiempo que abogó porque esta se desarrolle sin presiones o manipulaciones en el marco de las elecciones del 1.° de febrero próximo.

Pero Chaves también se refirió a otras tres figuras de las cinco que se incluyeron este miércoles en una ampliación de la denuncia.

"Hay audios donde ese grupo de gente como Érick Sojo (conocido como 'Este Paisano'), Célimo Guido (excongresista) y, ¿cómo se llama el sombrerón (sic.) ese al que condenaron por corrupción en negocios del arroz? ¡Óscar Campos (exparlamentario)! Que ya en el pasado intentaron dar golpes de Estado. "Ellos dijeron que iban a nombrar a Célimo Guido presidente en emergencia después de mi asesinato, por 18 días, después tomar el país con marchas populares y convocar a otro sistema de elecciones. Eso está en manos del fiscal (Carlo Díaz)", comentó.

De seguido, el Presidente criticó la labor del jefe del Ministerio Público, al insistir en que cuando los casos son en su contra no avanzan con la misma velocidad que otros, como cuando se detuvo a su seguidor Alexis Salas por amenazas contra los magistrados de la Sala Constitucional, o el enjuiciamiento de la tiktoker afín Yendry “La Colocha” Quirós, también por amenazas, pero a Robles.

Ante consulta de Teletica.com, Díaz garantizó que atenderá el caso “con la seriedad que corresponde y se realizarán todas las diligencias correspondientes para su resolución”.

Chinchilla ha insistido en diferentes ocasiones que la denuncia en su contra corresponde a un “montaje burdo”, derivado de la incomodidad que ha causado﻿ a la actual administración.

