¿Actuó bien la DIS al revelar públicamente supuesto plan para matar al Presidente?

La revelación pública de un presunto plan para asesinar al presidente de la República, Rodrigo Chaves generó cuestionamientos de exfuncionarios judiciales sobre la forma en que se manejó el caso.



El director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Jorge Torres, denunció este martes ante la Fiscalía General un supuesto plan para matar al mandatario.

Según indicó, la institución recibió el lunes pruebas de una presunta conversación entre una mujer y un supuesto sicario para negociar el asesinato del presidente. Sin embargo, antes de que Torres llegara a la Fiscalía, la prensa ya se encontraba en el sitio a la espera de conocer detalles del caso.

¿Actuó bien la DIS al revelar el caso públicamente o era mejor profundizar en las pesquisas antes de informarlo a la ciudadanía?

El exagente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y abogado penalista, Rogelio Ramírez, afirmó que “no es lo usual, para nada, que ingresando no más una denuncia a conocimiento del Ministerio Público se revelen detalles".

El expolicía sostiene que si el plan era reducir el riesgo ante un inminente ataque puede que hubiese sido una buena idea pues "la verdad que se sabe es menos riesgosa que la verdad que se oculta". De esta forma el posible perpetrador podría sentirse descubierto y así desistir de sus planes.

No obstante, si la intención de las autoridades era perfilar a los supuestos sicarios y profundizar en las pesquisas, la denuncia pública resultaría "una estupidez"

"Si la DIS cuenta con indicios, es propio de una dirección de inteligencia recabar toda la información posible para llevar ante el Ministerio Público un caso debidamente fundamentado, sin correr riesgos de que se vaya a materializar una eventual amenaza”, señaló Ramírez.

También calificó como poco común que sea el propio director de la DIS quien presente la denuncia y, además, la haga pública, lo que, según indicó, “debe despertar cierta malicia y suspicacia” en la ciudadanía.



Por su parte, el exdirector del OIJ, Francisco Segura, explicó que “al hacer pública la denuncia se pierde el factor sorpresa" en la investigación.

"Sin dudal no es el procedimiento apropiado", enfatizó, agregando que, con frecuencia, la DIS brinda información relevante al OIJ sin hacerlo de manera pública y notoria.

En la misma línea, el exfiscal Osvaldo Henderson indicó que el haberlo hecho público es una "mala estrategia de investigación".

Henderson también manifestó que le resulta “sumamente extraño” que la prensa conociera el caso antes de la llegada del director de la DIS a la Fiscalía, al señalar que este tipo de instituciones “trabajan muy escondidas, pasando desapercibidas”.

