“Me haría muy feliz que esto se le entregue a Tradeco”: Amador sostiene que Chaves presionó por proyecto Barranca-Limonal

El exministro de Transportes, Luis Amador, aseguró este jueves ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público que recibió presiones directas del presidente Rodrigo Chaves para que otorgar a la empresa mexicana Tradeco el proyecto de ampliación de la ruta Barranca-Limonal.



Amador fue llamado como testigo en esa investigación por presunto peculado que se sigue contra el mandatario por ese proyecto que debía estar listo para el primer semestre de 2023 y hoy muestra un avance casi nulo.



Bajo juramento, el ahora también candidato presidencial aseguró que Chaves dio un seguimiento constante al tema y que incluso gestionó diferentes reuniones y llamadas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, financista de la obra) para presionar por esa contratación con el grupo mexicano, investigado internacionalmente por presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Yo recuerdo claramente al Presidente decirme, de diferentes formas, algunas veces de buena forma, ‘me haría muy feliz que esto se le entregue a Tradeco’ o ‘hay que ver cómo se hace para que esto se le asigne a Tradeco’, de diferentes formas, fue en múltiples ocasiones.



“No tengo idea (por qué) pero se involucraba de una forma que usted no tiene idea. Era seguimiento constante, llamadas constantes para ver en dónde estaba, si ya se había presentado la documentación, si el banco ya había respondido, que por qué no se consideraban otros proyectos como una cárcel y después las llamadas telefónicas que hacía constantemente... Salíamos del Consejo de Gobierno hacia su despacho para que informáramos de esta situación de Tradeco. Fueron como seis meses de eso”, aseguró Amador.

El exministro también señaló que conoce de al menos otros cuatro contratos de obra pública en los que presidente Chaves tuvo ingerencia directa, entre ellos la ampliación de la Ruta 27 con Globalvía; el contrato de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz con la empresa de publicidad Publiex y la ampliación del aeropuerto Daniel Oduber con la concesionaria Coriport.

“O sea, cinco contratos de obra pública donde había una participación directa del presidente Rodrigo Chaves sobre esos contratos, algo nunca visto en este país. Aquí lo que queda claro es una participación de Rodrigo Chaves en contratación pública del Estado y no son obras menores”, cuestionó la independiente Kattia Cambronero.

Amador también señaló la presencia en Casa Presidencial, durante diferentes reuniones para el tema de Barranca Limonal, del abogado Randall Chuken, quien según el exministro participó en citas con diversas empresas interesadas en el proyecto y a las cuales se presentaba como asesor legal.

Dijo, además, que Chuken lo visitó a su despacho una vez para ofrecerle financiamiento para su campaña política y que él sospecha que así fue como conoció a Chaves.

“Para mí es un comisionista, pero no tengo pruebas para eso”, afirmó.

Los diputados acordaron pedir a Casa Presidencial todas las bitácoras de ingreso y salidas desde mayo de 2022 hasta la fecha, para determinar la presencia del abogado en Zapote y su injerencia en el tema.

