Luis Amador ya tiene partido para elecciones de 2026

El exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, oficializó su candidatura presidencial este lunes.

Mediante un mensaje, dirigido a la Asamblea Legislativa, el ingeniero civil de profesión se presentó como la carta con la que el Partido Integración Nacional (PIN) buscará la Presidencia de la República.

Se trata de la agrupación liderada por el exdiputado Wálter Muñoz, quien el 4 de setiembre pasado adelantó a Teletica.com que buscará regresar a la Asamblea Legislativa por tercera vez, en las elecciones del 1.° de febrero de 2026.

Precisamente, ese médico ha sido el rostro más visible en la historia de la divisa, excepto por la participación que tuvo en ella el abogado Juan Diego Castro para los comicios de 2018, en los que Integración Nacional finalizó en quinto lugar.

Las aspiraciones de Amador primero deberán ser ratificadas por la Asamblea Nacional del partido.

Valga recordar que, en el pasado, el exjerarca tuvo importantes acercamientos con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) o el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), pero nunca llegó tan lejos, como lo hizo con la agrupación de Muñoz.

En las dos oportunidades anteriores, la candidatura de Amador se frustró por diferencias sobre los requisitos para la inscripción.

