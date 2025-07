Luis Amador renuncia a candidatura con el PPSD

El exministro de Transportes, Luis Amador, anunció este lunes su renuncia a la candidatura presidencial del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

En una carta enviada al comité político y el comité ejecutivo de la agrupación, Amador cuestionó varias de las normas estatutarias del partido, entre ellas el costo de la inscripción y los requisitos de militancia.

Dichos cambios, según Amador, fueron aprobados en la pasada asamblea nacional del 18 de mayo.

“Creo en formar parte de un partido que no le ponga un precio a la democracia, sino que más bien les abra las puertas a las mejores personas, con independencia de si han sido o no militantes dentro de la agrupación. Estimo que el reglamento electoral del partido impide que quienes quieran rescatar al país vengan a trabajar por a Costa Rica", aseveró.

El estatuto actual menciona, entre otras, la obligación para quienes sean postulados en el primer y segundo lugar en las nóminas a diputados de cada provincia, se exigirá un título ejecutivo por ₡20 millones, que se mantendrá por cinco años para cubrir eventuales multas del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre sus campañas.

También establece una serie de requisitos para puestos clave; por ejemplo, que aunque para la Presidencia de la República no se exigirán los dos años mínimos de militancia, ese requerimiento sí aplica para una de las vicepresidencias.

“Tomando en cuenta estas circunstancias internas y el contexto nacional, he reflexionado sobre mi participación en las futuras elecciones y he llegado a la conclusión de que este no es el escenario en que estoy dispuesto a presentar mi candidatura a la Presidencia de la República con el Partido Progreso Social Democrático. Bajo estas condiciones, me veo en la obligación de rechazar la oferta de postularme a través del Partido Progreso”, finalizó.