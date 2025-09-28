Luis Amador es ratificado como candidato a la Presidencia por el PIN

Este sábado, Luis Amador, exministro de Transportes, quedó ratificado como candidato a la Presidencia de la República por el Partido Integración Nacional (PIN), durante la Asamblea Nacional de la agrupación, con 48 votos a favor. Lo acompañan en su fórmula presidencial Jorge Borbón y Katia Berdugo.

En conferencia de prensa, Amador describió el perfil de sus acompañantes:

"Jorge es un empresario que maneja nivel internacional en inversión, su principal labor será la generación de empleo. Doña Katia se maneja también en la parte empresarial, pero más en la parte social, su labor es levantar la parte social del país, la parte de educación", indicó el aspirante.

El candidato anunció que las personas que podrían encabezar una posible gestión en temas de seguridad y salud serán dadas a conocer en los próximos días.

Además, señaló que un eventual gobierno suyo se enfocaría en la construcción de aeropuertos en el Sur y Limón, así como en operaciones de pensiones, fortalecimiento de la agricultura, generación de empresas a través de universidades y el fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Amador comentó que durante su proceso de selección partidaria se reunió con tres agrupaciones, pero fue con el PIN, liderado por el Dr. Walter Muñoz, con el que congenió en ideas y propósitos. Asimismo, se declaró como la propuesta real de oposición en esta campaña presidencial.

"Yo soy el verdadero candidato de la oposición, hoy no hay una oposición clara, uno no sabe qué es lo que piensan o quieren hacer, son paños tibios. Uno tiene que entrar a esta campaña política a decir las verdades", aseveró el candidato.﻿

Respecto al gobierno actual y la información que podría conocer por haber sido parte de la administración del presidente Rodrigo Chaves, Amador aseguró que prefiere no sacar más trapos sucios, sino enfocarse en sacar adelante al país.

Sin embargo, más adelante se refirió al anuncio de la candidata oficialista, Laura Fernández, sobre el nombramiento de Chaves como su ministro de la Presidencia.

"Que esta muchachita quiera nombrarlo ministro de la Presidencia, ahí se confirmó que lo que va a ser es un títere. Ya está claramente confirmado que no tiene voluntad ni alma propia", criticó Amador.

Sobre la investigación de la que forma parte por presuntas irregularidades en las obras de la pista del Aeropuerto de Liberia, Amador solo señaló que el tema ha sido clarificado ampliamente.

Finalmente, enfatizó que su campaña será directa y transparente.