Llega al Plenario proyecto para castigar estafas piramidales hasta con 13 años de cárcel

La Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó, este miércoles, el proyecto que propone castigos de hasta 13 años de cárcel contra las estafas piramidales.

Se trata del expediente 24.810, presentado a inicios del año anterior por la liberacionista Paulina Ramírez.

El texto dictaminado, de manera unánime, adiciona un párrafo al artículo 63 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, en el apartado de delitos en perjuicio del consumidor.

Con el cambio, esos serán castigados con las penas previstas en el artículo del Código Penal que tipifica como estafa a quien “dirija, ejecute, promueva, patrocine, induzca, financie o colabore en un fraude piramidal”.

Así, se podrá castigar con penas de prisión de entre dos meses y tres años cuando el monto de lo defraudado no exceda 10 veces el salario base, en caso de superar ese monto, la pena aumentaría a entre 10 meses y 10 años.

Finalmente, esas penas aumentarían hasta en un tercio si la estafa es cometida por administradores de empresas que capten ahorros públicos.

“(Esta iniciativa) va a significar un avance en la penalización eficiente de este tipo de fraudes que son cada vez más utilizados y que han puesto en riesgo la estabilidad financiera de miles de familias costarricenses.

“No podemos permitir que esto siga sucediendo, por eso proponemos penas de hasta 13 años de cárcel para quienes lleven a cabo fraudes piramidales”, manifestó Ramírez.



Con el dictamen de la comisión, el proyecto llegará al Plenario para su discusión y votación final.