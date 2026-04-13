Laura Fernández pide al PLN último empuje a cinco proyectos de ley

La presidenta electa, Laura Fernández, pidió este lunes a la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) hacer un último esfuerzo para aprobar cinco de los siete proyectos de ley que ella misma solicitó priorizar semanas atrás.

En esa lista están el expediente de resiliencia climática, los proyectos de apoyo presupuestario (créditos), el tren eléctrico interurbano, la iniciativa para agilizar expropiaciones y la propuesta para permitir la explotación minera a cielo abierto en Crucitas.

De ese listado ya se aprobó el empréstito para acabar con la ampliación de la Ruta 1 (San José - San Ramón) y hoy Fernández excluyó la cuestionada reforma de los médicos especialistas, bloqueada con cientos de mociones de reiteración.

El jefe de fracción del PLN, Óscar Izquierdo, agradeció el trato conciliador y respetuoso con el que dijo se presentó hoy la futura mandataria, pero aceptó que su bancada mantiene reservas con dos propuestas en particular: el proyecto de Crucitas y la Ley de Expropiaciones.

“Todavía tenemos algunas reservas con el tema de Crucitas y con el tema de expropiaciones. Estamos analizando una moción de texto sustitutivo que nos hizo ver hoy (Fernández) que está planteada, de tal manera que de los siete proyectos, cuatro Liberación Nacional ha tomado la decisión de apoyarlos”, reconoció Izquierdo.

El legislador aseguró que esas reservas pasan precisamente porque no saben qué es lo que contienen esos textos sustitutivos que el Ejecutivo impulsará mediante la fracción oficialista.

La actual Asamblea sesionará hasta el próximo 28 de abril, por lo que ya es muy poco lo que se espera que puedan avanzar la mayoría de las propuestas en discusión.