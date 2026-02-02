Laura Fernández pide a Marta Acosta separarse de Contraloría: “Ya cumplió su ciclo”

En su primer día como presidenta electa, Laura Fernández hizo un pedido a Marta Acosta para que se aparte de la Contraloría General de la República (PGR).

La solicitud la planteó durante una entrevista con Noticias Repretel, efectuada la mañana de este lunes.

"No voy a ser hipócrita con ustedes ni con el pueblo de Costa Rica, a mí me parece que doña Marta ya cumplió su ciclo en la Contraloría General y que ojalá ella misma se hiciera un lado del cargo", declaró la politóloga de profesión.

La pretensión de la futura mandataria es que Acosta abandone su puesto con efecto inmediato, y no cuando venza su nombramiento, dentro de dos años.

A la jefa del órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, Fernández le achacó haber ocasionado un presunto daño al país con algunas de las decisiones que tomó, como parte de sus competencias.

"Es una funcionaria que está llamada a fiscalizar la hacienda pública y se le han colado en esa fiscalización La Trocha, el otro megacaso de corrupción. A mí me parece que debería tomar conciencia de esos resultados tan pobres que ha obtenido al frente de esa institución y hacerle un favor a Costa Rica y darle espacio a perfiles más frescos que puedan venir de una manera objetiva, responsable, a fiscalizar la hacienda pública, a ser rigurosa con el uso del dinero público. "Yo estoy 100% a favor de eso, pero sin bloquear el desarrollo de este país y sin creerse coadministrador de los temas nacionales", aseveró la gobernante electa.

El tono cambió cuando el director de Noticias Repretel, Rándall Rivera, le consultó si esa misma solicitud la dirigía al fiscal general Carlo Díaz, ya que Fernández recordó que lo relacionado con la designación de la cabeza del Ministerio Público no le corresponde a ella, sino de la Corte Plena.

No obstante, ese es el mismo caso de quien dirige la Contraloría General, puesto que ese nombramiento le compete al Congreso. Pero ahí un aspecto clave: el oficialismo contará con una mayoría simple (29 diputados), lo que le permitirá elegir sin problema alguno al candidato de su preferencia.

La actual contralora fue nombrada en el cargo en 2012 y, posteriormente, fue reelecta hasta 2028.



En el caso de Díaz, la presidenta electa reiteró sus críticas sobre una supuesta instrumentalización del órgano acusador del Estado, aunque no llegó a plantearle una solicitud de renuncia.

Teletica.com tiene en trámite una solicitud de reacción de Acosta, a través de la oficina de prensa de la Contraloría.