Laura Fernández: "Nuestros planes de estudio no pueden seguir siendo lo que son"

Una actualización de los planes de estudio para intensificar la enseñanza de la matemática, las tecnologías y las ciencias en los alumnos desde los primeros niveles.

Ese es el primer punto de la reforma educativa que la presidenta electa Laura Fernández se propone llevar adelante en los próximos cuatro años.

Durante una entrevista con el programa 7 días, la futura gobernante expuso que, como madre de una niña de tres años, cree que es necesario dar un giro en el sector.

"Nuestros planes de estudio no pueden seguir siendo lo que son hoy. Nosotros necesitamos que, desde temprana infancia, y en todas las edades de nuestros muchachos, incorporemos matemáticas en mayor intensidad; robótica, tecnologías y vocaciones científicas que se van a despertar con esta reforma curricular. ¿Por qué? Porque los niños y jóvenes son el futuro", expuso la también ministra de la Presidencia.

Fernández evitó dar un plazo de cuándo cree que estarán listos esos cambios curriculares, pues recordó que los mismos deben ser aprobados por el Consejo Superior de Educación (CSE). Lo que sí tiene claro es que la reforma empezará en primaria e irá implementándose gradualmente, con metas anuales.

Pero esas modificaciones también las tiene previstas para otras modalidades de educación.

"Me interesa enormemente cambiar los planes de estudio de los colegios técnicos profesionales. Hay colegios técnicos que se nos quedaron dando carreras que ya no tienen mercado. ¿Qué le digo? Secretariado ejecutivo... o carreras donde no hay tanta demanda u oportunidad de que los muchachos tengan un empleo bien remunerado", indicó la gobernante entrante.

Esa misión le será encomendada a las direcciones regionales y las asesorías del Ministerio de Educación Pública (MEP), así como el propio Consejo Superior. La presidenta electa se mostró confiada de que esa otra propuesta puede llevarse a cabo en sus cuatro años de mandato.

De la mano con lo anterior, la futura mandataria reafirmó su promesa de crear al menos 10 nuevos colegios científicos fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM). En esa línea, destacó que pronto se empezará a preparar el próximo Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas, el cual contemplará las propuestas que planteó en la pasada campaña política.

¿Habrá continuidad?

Reiteradamente, Laura Fernández ha indicado que evaluará el desempeño del gabinete del presidente Rodrigo Chaves, en el tanto que pretende darle continuidad a algunos de sus ministros para el próximo gobierno.

La futura mandataria ha sido insistente en que, además de su rendimiento, tomará en consideración los deseos de mantenerse de parte de esos jerarcas.

Consultado al respecto por Teletica.com, el titular de Educación Pública, Leonardo Sánchez, dejó entrever su anuencia a seguir en su puesto actual.

"A mí me gustaría aportar al país en las áreas en las que yo considero que tengo las condiciones para hacerlo. Nosotros estamos trabajando y seguiremos trabajando hasta el último día con la misma vocación y el mismo amor por la educación. Y donde el país me necesite, ahí voy a estar. La educación es un tema que a mí me gusta mucho. Dependiendo de como evolucione este mes vamos a tomar la decisión", declaró.



El economista de profesión fue nombrado ministro el 30 de enero de 2025, cuando su antecesora, Anna Katharina Müller, renunció para buscar —y posteriormente conseguir— una diputación con el Partido Pueblo Soberano (PPSO). Antes, se había desempeñado como viceministro de Planificación.

Recientemente, Sánchez llevó adelante una importante reforma al Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y Conducta, con la que se pretenden cambios a las Pruebas Nacionales Estandarizadas implementadas apenas unos años antes.

Sin embargo, esas modificaciones todavía no han sido avaladas por el Consejo Superior, a diferencia de aquellos relacionados con el comportamiento de los estudiantes y su apariencia.