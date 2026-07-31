"Las pavas tirándole a las escopetas": oposición rechaza denuncia de "golpe de Estado"

La denuncia de un supuesto "golpe de Estado" del Poder Judicial al Legislativo, hecha este viernes por la presidenta de la República, Laura Fernández, provocó el rechazo categórico de la oposición.

El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, calificó como "peligrosas e irresponsables" las declaraciones de la mandataria respecto a la resolución emitida un día antes por la Sala Constitucional, que prorrogó el nombramiento de sus magistrados suplentes como una medida provisional, ante la negativa del Congreso —dominado por el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO)— a realizar las designaciones.

"Es absolutamente claro que la responsabilidad por el no nombramiento de magistrados suplentes es del partido oficialista. En esta Asamblea Legislativa se sometió múltiples veces a votación esta decisión de nombrar magistrados suplentes y el Partido Pueblo Soberano constante y permanentemente bloqueó esa decisión. "Esa captura del Poder Judicial, ese intento por cerrar la Sala Constitucional es un atentado contra los derechos de los ciudadanos, es una afectación directa al acceso a la justicia constitucional. Lo que la Sala ha hecho es devolverle a los ciudadanos el acceso a esa justicia", indicó Ramírez.

Por su parte, el vocero de la bancada del Partido Frente Amplio (PFA), José María Villalta, manifestó:

"Las pavas tirándole a las escopetas. Cómo va a hablar el gobierno de un golpe de Estado cuando ellos son los que han intentado paralizar y sabotear el Poder Judicial al no nombrar magistrados para dejar la Sala IV sin poder funcionar, sin poder conocer los casos y la Corte Plena sin poder tramitar los casos de corrupción contra ellos mismos. "Ellos han estado haciendo un ataque directo para que la Sala IV no pueda funcionar y, obviamente, los tribunales de justicia tienen que continuar con el servicio público. Y si no nombran los suplentes, tienen que continuar los que están, porque de lo contrario se genera un vacío y una parálisis del Poder Judicial".

La legisladora de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, manifestó su preocupación con las "temerarias y absolutamente irresponsables" palabras de la gobernante.

"Nos parece muy preocupante que el Poder Ejecutivo siga en una guerra abierta contra el Poder Judicial. Esto no le beneficia a los costarricenses, esto solo le beneficia al crimen organizado. "Y la pregunta es, ¿qué sigue? Lo que seguiría es que el Poder Ejecutivo no reconozca a la Sala Constitucional. ¿Qué quedaría para poder generar pesos y contrapesos? No quedaría absolutamente nada por encima del Ejecutivo. En una democracia como la costarricense se requiere una división de poderes", señaló Dobles.

Entretanto, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, agregó que le resulta "inadmisible" que un poder del Estado pueda paralizar a otro, como cree que lo pretendía el Congreso con el Alto Tribunal que vela por el resguardo de los derechos fundamentales.

Desde la agrupación en el poder, el jefe de fracción, Nogui Acosta, indicó que el pueblo "debe defender valerosamente" la Constitución Política y el Estado de Derecho, que estimó "fracturado" por el voto de mayoría suscrito por los magistrados Fernando Cruz, Paul Rueda, Jorge Araya e Ingrid Hess.