Laura Fernández denuncia "golpe de Estado" del Poder Judicial contra el Congreso

La presidenta de la República, Laura Fernández, denunció este viernes un "golpe de Estado" del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa por la decisión de la Sala Constitucional de prorrogar el nombramiento de los 12 magistrados suplentes que los diputados se negaron a elegir.

Rodeada de la mayoría de la fracción legislativa del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), la mandataria calificó esa decisión de "ilegal e inconstitucional", al asegurar que esa prórroga es una facultad exclusiva de los legisladores.

"No podemos dejar pasar la decisión de la Sala IV de prorrogar de manera ilegal e inconstitucional el nombramiento de magistrados suplentes, cuyo periodo venció desde el 16 de diciembre del año 2025. "Esto es ni más ni menos que un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa, el único autorizado para nombrar y destituir a los magistrados. No podemos aceptar que se violente de manera categórica el principio de división de poderes, fundamental en un sistema democrático y de derecho", aseveró.

Fernández llamó "magistrados golpistas" a los cuatro altos jueces que respaldaron esa resolución del Alto Judicial comunicada el jueves al final de la tarde, que además anula la decisión de la presidenta del Parlamento, Yara Jiménez, de devolver la nómina de candidatos a la Corte.

Los jueces en cuestión son Fernando Cruz, Paul Rueda, Jorge Araya e Ingrid Hess.

"Los magistrados golpistas han instaurado un régimen donde se otorgan poderes que ni la Constitución Política ni los instrumentos internacionales le han dado a la Sala Constitucional. Ese mismo artículo 164 señala justamente que solo la ley podrá señalar el plazo del ejercicio y las condiciones para magistrados propietarios y para magistrados suplentes, en ningún momento le otorga facultades a la Sala Constitucional", dijo.

Por esta misma razón, la propia Jiménez adelantó que el próximo lunes presentará una querella por prevaricato contra esos cuatro magistrados.

Del voto de mayoría se apartaron Fernando Castillo (presidente), Luis Fernando Salazar y Anamari Garro.

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