"Las democracias no se defienden solas", dice magistrado tras denuncia de "golpe de Estado"

Jorge Araya, uno de los magistrados de la Sala Constitucional que apoyó prorrogar el nombramiento de sus sustitutos, llamó a la presidenta de la República, Laura Fernández, a evitar la confrontación y a aguardar por el fallo integral, luego de que esta denunciara un "golpe de Estado".

El juez es el único que, hasta ahora, se ha pronunciado personalmente sobre el mensaje que la mandataria dirigió al país la tarde de este viernes, en el que lo tacha de "golpista" por haber suscrito el voto de mayoría, al tiempo que lo acusa de haber incurrido en prevaricato (dictado de resoluciones contrarias a la ley).

"Lamento profundamente las declaraciones de la presidenta Fernández. Me parece que el concepto utilizado en torno a un golpe de Estado no tiene ningún asidero ni en la doctrina clásica ni en la contemporánea. En palabras sencillas para todos los costarricenses de buena voluntad, un golpe de Estado es una ruptura ilegítima del orden constitucional. "En el caso que nos ocupa, en la resolución que dictó la Sala el día de ayer (jueves), de lo que se trata es totalmente lo contrario. Se trata de restablecer el orden constitucional a nivel jurisdiccional. La señora presidente Fernández hace una interpretación, me parece a mí, prematura", indicó Araya.

Desde el punto de vista del magistrado, es necesario que la gobernante, su administración y el país conozcan la sentencia completa para saber los extremos de lo resuelto.

Pero de seguido, el juez se dirigió a los ciudadanos al recordarles que "las democracias no se defienden solas; usualmente se defienden cuando se pierden".

"No lleguemos a ese punto. Señora Fernández, unamos a la familia costarricense. Es tiempo de paz, es tiempo de luz, no de confrontación", indicó Araya.

El alto juez destacó que el fallo resguarda las garantías de los costarricenses en temas sociales y de salud, entre otros.

Los otros magistrados que se inclinaron por declarar con lugar el recurso de amparo de un ciudadano que estimó violentado su derecho de acceso a la justicia son Fernando Cruz, Paul Rueda e Ingrid Hess. En sentido contrario lo hicieron Fernando Castillo, Luis Fernando Salazar y Anamari Garro.