Presidenta del Congreso denunciará a magistrados por presunto prevaricato

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, anunció este viernes, desde Casa Presidencial, que interpondrá una querella por presunto prevaricato ante la Secretaría de la Corte Plena contra los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García.



La diputada oficialista tildó de "golpistas" a esos cuatro magistrados, quienes votaron, este jueves, a favor de anular la decisión del Congreso de devolver nómina de magistrados suplentes en la Sala Constitucional y prorrogar sus nombramientos de manera temporal mientras el Congreso toma una decisión definitiva.

"El Poder Judicial está destruyendo aún más la pobre imagen que tiene hoy. El pueblo es testigo también de la grosera violación del artículo 158 constitucional que señala que los magistrados de la Corte Suprema serán elegidos por un período de ocho años, no por períodos antojadizos ni por prórrogas antojadizas establecidas por los magistrados golpistas", externó Jiménez en un video difundido desde los canales oficiales de la Presidencia de la República.

El prevaricato es un delito penal que sanciona al funcionario judicial o administrativo que dicte resoluciones contrarias a la ley.

Según la jerarca, "el artículo 158 le da la facultad a la Asamblea Legislativa de nombrar a estos magistrados por terceras partes de la totalidad y no por cuatro magistrados golpistas de la Sala Constitucional".

En esa resolución salvaron el voto y resolvieron declarar sin lugar los jueces Fernando Castillo, Luis Fernando Salazar y Anamari Garro.



Sin magistrados suplentes

Los diputados se han negado a elegir a alguno de los 18 candidatos que la Corte Suprema de Justicia les remitió para alguno de los nueve cupos de suplentes que tiene el Alto Tribunal.



En total, el Congreso celebró 11 rondas de votación sin que ninguno de los aspirantes resultara electo. Tanto en el periodo constitucional como en el presente, el oficialismo bloqueó deliberadamente el proceso.



Más recientemente, el Partido Pueblo Soberano (PPSO) ejerció la mayoría de la que goza para devolver la nómina al Poder Judicial en dos ocasiones, al tiempo que demandó que se le proporcionara una nueva lista de candidatos.

