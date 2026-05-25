Juan Carlos Hidalgo arremete contra PLN por rechazo a proyecto de armonización eléctrica

El excandidato presidencial y líder del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, arremetió este lunes contra la decisión del Partido Liberación Nacional de no apoyar el proyecto de armonización del sistema eléctrico nacional.

Minutos después de que la fracción verdiblanca anunciara que sus 17 diputados votarán en contra de la propuesta del Ejecutivo, Hidalgo transmitió a los medios de comunicación un pronunciamiento en el que calificó la posición del PLN como “inconsistente e irresponsable”.

“El texto que se votará mañana no cayó del cielo. Es un proyecto negociado durante casi cuatro años entre distintas fracciones, y buena parte de lo que consideramos aspectos problemáticos en el texto responden precisamente a condiciones impuestas por el PLN para permitir que avanzara. Las demás fuerzas políticas aceptamos esas limitaciones porque entendíamos que Costa Rica no puede seguir paralizada en materia eléctrica.

“Ahora, después de condicionar el proyecto y participar en la negociación, el PLN pretende romperlo y oponerse al texto que ellos mismos plantearon y que lleva la firma de sus diputados. Eso no es una oposición responsable. Una oposición responsable negocia, fija condiciones y honra los acuerdos alcanzados, especialmente en temas estratégicos para la competitividad y el futuro del país”, criticó.

Hidalgo, además, cuestionó con dureza al excandidato presidencial Álvaro Ramos, líder del PLN y quien hoy precisamente estuvo en la conferencia de prensa donde el bloque liberacionista anunció su posición.

“Durante la campaña presidencial, el candidato del PLN evitó una y otra vez responder con claridad si estaba a favor o en contra de la apertura eléctrica. No se vale esconder posiciones para evitar costos políticos. No se vale ocultarle información a los votantes.

“En democracia hay que decir de frente dónde está uno parado. Yo sí creo en la apertura, en la competencia y en dejar atrás monopolios que frenan la competitividad y el desarrollo del país”, añadió Hidalgo.

Con la posición liberacionista, más el rechazo del Frente Amplio y la Coalición Agenda Ciudadana, es imposible que el proyecto de armonización alcance los 38 votos que requiere para convertirse en ley.