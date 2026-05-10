Iglesia católica recibe a Laura Fernández con un llamado a la unidad

La Iglesia católica lanzó este sábado un mensaje de unidad a la presidenta Laura Fernández.

En su primer día de mandato, la presidenta asistió a la Basílica de los Ángeles, en Cartago, para encomendar su administración a La Negrita, de quien la mandataria se ha declarado devota.

La misa, a cargo de monseñor Javier Román, contó con la participación de figuras del gabinete y otras autoridades del Ejecutivo, así como el primer caballero, Jeffry Umaña.

“Los desafíos que tenemos delante son demasiado grandes para enfrentarlos divididos. Ningún sector por sí solo podrá sacar adelante al país”, dijo el también obispo de Limón y presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica.

Monseñor agradeció a Fernández por asistir a la homilía y le recordó gobernar para todos, con especial atención a las poblaciones más vulnerables y a los problemas más sensibles del país, incluida la inseguridad.

“Necesitamos devolver confianza también a nuestros jóvenes, para que no crezcan creyendo que la violencia, el miedo o la desesperación son el único camino posible”, dijo.

