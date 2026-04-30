Gobierno tirará "la casa por la ventana" para el Traspaso de Poderes

Alimentos, bebidas, música, transporte, conciertos y alfombra roja para visitas del alto nivel. Todo esto es parte de lo que se ofrecerá el próximo 8 de mayo en el Traspaso de Poderes.

Sin embargo, hasta el momento, no se sabe el monto exacto que costará a los costarricenses.

En entrevista con Teletica.com, la presidenta electa Laura Fernández explicó que el presupuesto para la celebración proviene del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC). Asimismo, apuntó que el acto no será austero (vea video adjunto).

"Yo voy a tirar la casa por la ventana. Y la austeridad no necesariamente signifique que vayamos a utilizar mal los recursos o a utilizar más dinero del que tenemos. Pero yo voy a tirar la casa por la ventana con todo lo que se pueda. Con el poquito de presupuesto que tenemos, que es una partida que define la Cancillería, me parece, con ese recurso hemos hecho milagros. "Algo que me ha ayudado mucho es que, como yo gané en primera ronda, y soy ministra de la Presidencia, he podido hacer gestiones, primero, para conseguir prestado el Estadio Nacional", señaló la futura mandataria.

El Estadio Nacional, en San José, abrirá sus puertas desde las 8:00 a. m. para recibir a más de 27.000 personas con un itinerario cargado de actos para la transmisión del mando del presidente Rodrigo Chaves a su sucesora.

No obstante, dentro de los detalles que dio a conocer el Gobierno de la República el lunes, no está el costo del evento. Así lo reconoció el presidente de la Comisión de Traspaso de Poderes, Juan Marcos Vargas.

"El Traspaso de Poderes cuenta con aproximadamente ¢100 millones cargados al Presupuesto Nacional, manejados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Adicionalmente a eso, se han estado tramitando donaciones y algún otro tipo de contribución, pero ese monto final no está definido, sino hasta más adelante, cuando ya se haya terminado toda la facturación, pagos, recepción de donaciones. Será hasta entonces que se les haga conocer el monto final", explicó el vocero de la organización.



Además del préstamo del reducto deportivo, el encargado de la logística del evento, Freddy González, adelantó que la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) donará el 15% de su flota para el traslado de asistentes al evento.

Generalmente, para este tipo de actos se destinan ¢100 millones, los cuales salen del plan de gastos de la Cancillería.

