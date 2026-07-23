Gobierno presenta primeros proyectos para combatir la evasión fiscal

El Gobierno de la República presentó, la mañana de este jueves, los tres primeros proyectos de ley relacionados con su anunciada estrategia para combatir la evasión fiscal y el contrabando.

La entrega de las iniciativas estuvo a cargo del viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal, así como del viceministro de Asuntos Parlamentarios, Alejandro Barrantes.

El primero de los textos se titula Ley para la eficiencia fiscal y combate al contrabando de tabaco. Con él se busca eliminar la base mínima impositiva a los cigarros.

"(Se pretende) que el Ministerio de Hacienda pueda disminuir el impuesto para permitir más formalidad y disminuir el incentivo económico y la eliminación de una administración tributaria, porque estaríamos eliminando la administración tributaria para efectos de este impuesto de cigarrillos del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y quedaría únicamente el Ministerio de Hacienda", explicó Carvajal.

Tan pronto el titular del ramo, Rodrigo Chaves, reveló en entrevista con Telenoticias que esa era una de las acciones que se valoraba en el combate del contrabando, surgieron opiniones negativas por el impacto de esa propuesta en la recaudación con fines sociales.

Otra iniciativa que arribó al Congreso, y que fue adelantada el miércoles en la conferencia de prensa semanal de la presidenta Laura Fernández, se relaciona con la emisión de facturas electrónicas falsas.

Precisamente, por esa modalidad fraudulenta, el martes, el director general de Tributación, Miguel Ángel Solís, presentó 10 denuncias contra contribuyentes que presuntamente incurrían en esa práctica.

"Lo que estamos buscando con este proyecto de ley es poder bloquear del sistema cinco años a aquellas empresas que se detecta que realizan alguna transacción simulada y que venden este tipo de facturas e inmediatamente a nivel administrativo estaríamos haciendo un bloqueo de la facturación como medida cautelar hasta que la empresa demuestre que realmente tiene una actividad", señaló el viceministro.

El tercer proyecto plantea una reforma en el esquema de cobro judicial previsto en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Actualmente, ese cuerpo normativo establece que la Oficina de Apremio de la cartera deberá presentar las demandas respectivas en instancias judiciales para hacer los embargos correspondientes.

"Lo que nosotros estamos proponiendo es que aquellas deudas que ya son líquidas y exigibles, después de haber pasado todas las instancias de apelación, llámese Tribunal Fiscal Administrativo y llámese Contencioso, y ya la deuda es líquida y exigible, los funcionarios del Ministerio de Hacienda que se designen para esta función en específico, van a poder hacer las anotaciones registrales directamente, hacer las notificaciones de manera directa", indicó Carvajal.

Según el jerarca, esa modificación simplificará significativamente la ejecución de los procesos de cobro.

En total, el Gobierno anunció 24 acciones de corto, mediano y largo plazo para combatir la evasión, atacar el contrabando y mejorar los ingresos tributarios.