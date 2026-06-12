Frente Amplio sí asistirá a gira de Laura Fernández por Crucitas

La fracción del Partido Frente Amplio (PFA) sí enviará una delegación a la gira organizada por la presidenta Laura Fernández al fallido proyecto minero de Crucitas, en Cutris de San Carlos.

El jefe de la bancada, José María Villalta, confirmó que dos de sus diputados —todavía sin definir— estarán en la actividad.

"A pesar de todas las trabas y los obstáculos que ha puesto el Gobierno, la fracción del Frente Amplio va a ir a Crucitas porque siempre hemos estado a la par de las comunidades, defendiendo nuestros derechos y defendiendo al ambiente. El Gobierno ha puesto todas las trabas para tratar de que no vayamos. Pareciera que es lo que quieren, que es lo que buscan, pero no les vamos a dar gusto", explicó el legislador.

El Frente Amplio ya había dejado entrever su inconformidad con el hecho de que la Presidencia de la República le impidió llevar asesores a la visita. La agrupación opositora sostenía que era necesario que sus consejeros estuvieran en el sitio para que pudieran llevar controles, apuntes, entre otras labores.

"Vamos a estar presentes, señalando los defectos del proyecto del Gobierno y, en el terreno, en el campo, como la mejor alternativa es la propuesta que tenemos para garantizar la seguridad, la protección ambiental y los derechos de las comunidades de la zona", aseguró Villalta.

En el mismo sentido, la diputada de Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, aseguró que, al ser parte de una fracción unipersonal, se hace indispensable que se le permita viajar con al menos dos asesores, solicitud que ya planteó a la Presidencia y está a la espera de una respuesta.

La gira está prevista para realizarse el próximo viernes 19 de junio y tiene como objetivo conocer de primera mano el desastre ambiental en la zona, como consecuencia de la presencia de coligalleros.

Hasta ahora han confirmado asistencia parlamentarios del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) y del Partido Liberación Nacional (PLN).