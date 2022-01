FMI, cannabis y elecciones: el norte legislativo en los últimos cuatro meses de este Congreso

La agenda de impuestos del Fondo Monetario Internacional, el proyecto para legalizar el cultivo y comercio de cannabis, el freno a la reelección continua de alcaldes y la reforma al empleo público acaparan la agenda legislativa en estos últimos cuatro meses de legislatura, con el Ejecutivo en control de la agenda hasta febrero y la enorme sombra de las venideras elecciones presidenciales.



El Congreso se encamina así a sus meses más difíciles, no solo porque la agenda prevista es compleja, sino porque la presión de los comicios y sus posibles dos rondas amenazan con aumentar la división en un Plenario ya de por sí agrietado.

El Ejecutivo convocó este jueves a extraordinarias los proyectos de reducción de beneficios fiscales (que incluye gravar salario escolar), casas de lujo, aporte de utilidades de empresas públicas, reforma a la ley de aduanas y renta global dual, todos parte de esa agenda prometida al FMI.

A ellos se les uniría empleo público tan pronto como haya una nueva resolución por parte de la Sala Constitucional, un fallo que debería estar listo para mediados de enero.

De todos estos, solo el de casas de lujo ya salió de comisión, pero ahora mismo no cuenta con un apoyo mayoritario en el Plenario.

El PUSC, Restauración Nacional, Nueva República y el PIN, por mencionar algunas bancadas, ya han adelantado que no apoyarán ningún proyecto de impuestos.

Si a esa negativa se suma la orden de José María Figueres para Liberación Nacional, es difícil pensar que alguno de esos proyectos prometidos al organismo multilateral, a cambio de un crédito por $1.778 millones, vean la luz.

El candidato presidencial aseguró que el PLN no apoyará ningún proyecto de impuestos, lo que pone cuesta arriba prácticamente toda la agenda negociada con el organismo.

“Yo sé que el Gobierno tiene su premura con el FMI, pero en una de las reuniones que tuvimos con la gente del Fondo ellos nos dijeron que tienen ciertas expectativas pero no dijeron cómo hacerlo, por eso es que la tesis de nosotros de más impuestos no va, no está la situación para más impuestos.