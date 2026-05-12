Fiscal y director de OIJ atenderán llamado de Laura Fernández a "cruzada" contra el narco

El fiscal general Carlo Díaz y el director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, acudirán a la reunión a la que fueron invitados por la presidenta Laura Fernández, para discutir temas de seguridad.

Apenas el lunes, en su primer día en Casa Presidencial, la mandataria convocó a los jefes del Ministerio Público y la Policía Judicial, así como al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, y la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, a un encuentro a celebrarse el 18 de mayo próximo en la sede del Gobierno de la República.

Frente a esa invitación, Teletica.com consultó a los jerarcas si atenderán el llamado. Hasta ahora, solo Díaz y Soto han contestado, mientras que desde el Poder Judicial no se ha recibido respuesta.

"En el Ministerio Público estamos comprometidos con la lucha contra la delincuencia, la corrupción, el narcotráfico y otras formas de criminalidad organizada. Por eso celebramos esta invitación que se nos hace desde el Poder Ejecutivo. Por eso asistiremos a la misma. "Estaré representado por la fiscala subrogante (Karen Valverde), ya que para esa fecha me encontraré fuera del país por compromisos previos a la convocatoria de esta reunión. No obstante, si se requiriera de mi participación, posteriormente me pongo nuevamente a disposición de la señora presidenta", explicó el fiscal general.

El jefe del Ministerio Público ya había externado a la gobernante su confianza en iniciar "una nueva etapa" en la relación entre los Supremos Poderes, apenas cuatro días después de que resultara ganadora de las elecciones del 1.° de febrero pasado.

Por su parte, el director general del Organismo de Investigación Judicial se limitó a confirmar su participación.

Fernández señaló este martes en un video compartido por su oficina de prensa que el objetivo de la reunión es comunicar las "reformas profundas" que considera deben realizarse al Poder Judicial, para hacer "una gran cruzada nacional" contra el crimen organizado y el narcotráfico.