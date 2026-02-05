Carlo Díaz dice a Laura Fernández que confía en “nueva etapa” de relación entre poderes

El fiscal general Carlo Díaz envió a la presidenta electa, Laura Fernández, una carta en la que le hizo ver la necesidad de un “diálogo respetuoso” para hacer frente a los problemas que tiene Costa Rica.

La misiva fue enviada este jueves y fue hecha pública por el propio Ministerio Público.

"Me permito expresar mis sinceras felicitaciones por la confianza que el pueblo costarricense le ha conferido para ejercer la Presidencia de la República. Deseo que Dios le conceda sabiduría, discernimiento y fortaleza, para que su liderazgo contribuya a guiar al país hacia la unidad, la paz social y el reencuentro que la población necesita. "Costa Rica enfrenta hoy importantes desafíos que exigen madurez institucional, diálogo respetuoso y una visión compartida de país. En ese contexto, confío en que se abra una nueva etapa en la relación entre los Poderes de la República, basada en el respeto recíproco, la cooperación y la búsqueda permanente del bien común", externó el fiscal.

El actual mandatario, Rodrigo Chaves, pulverizó las relaciones con Díaz. Constantemente lo critica en sus conferencias de prensa semanales e, incluso, le solicitó que se aparte de su puesto en reiteradas ocasiones y hasta encabezó una marcha en su contra.

Tales situaciones fueron en ascenso, a medida que el Ministerio Público avanzó en sus investigaciones contra el gobernante saliente, sus ministros y presidentes ejecutivos.

De hecho, el fiscal general —como responsable de las pesquisas contra los miembros de los Supremos Poderes— acusó y pidió llevar a juicio a Chaves en dos oportunidades, pero ninguno de los casos prosperó. Uno, porque la Asamblea Legislativa no consiguió los 38 votos necesarios para despojar al presidente de su fuero de improcedibilidad penal; y dos, porque la Corte Plena continúa sin pronunciarse sobre una solicitud de levantamiento de inmunidad.

Al menos en sus primeras manifestaciones, Fernández parece haber tomado un camino distinto. El lunes, en entrevista con Noticias Repretel, la futura mandataria pidió la salida de la contralora general Marta Acosta, pero evitó hacer lo mismo con Díaz en ninguna de las dos ocasiones que fue consultada al respecto. Eso sí, la próxima gobernante se dijo crítica del trabajo que el fiscal general.

Mano extendida

Carlo Díaz se mostró dispuesto a trabajar articuladamente con la administración de Laura Fernández, en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Eso sí, el fiscal general subrayó que esa lucha debe llevarse a cabo en el marco del Estado Social de Derecho. En línea con lo anterior, apuntó que la presidenta electa puede contar con la colaboración del Ministerio Público, siempre sobre la base del respeto mutuo y de la independencia funcional.

"No tengo duda que nos une el amor por Costa Rica, el compromiso con el bienestar de la sociedad y la responsabilidad compartida de enfrentar con firmeza, objetividad y determinación la corrupción, el narcotráfico y las distintas manifestaciones del crimen organizado que amenazan la seguridad de las personas y la convivencia pacífica en nuestras comunidades", señaló Díaz.

El jefe del Ministerio Público aseguró que la acción coordinada con los cuerpos de Policía ha dado resultados recientemente. Por ejemplo, destacó la contención en la escalada de homicidios y las reducciones significativas de ese indicador este año.

Asimismo, el fiscal general insistió en que el órgano acusador lleva a cabo su labor con “absoluta objetividad, en estricto apego al mandato legal y al juramento constitucional rendido” ante Costa Rica. En esa línea, rechazó que desde esa institución se haya dado algún tipo instrumentalización.