Fernández sobre prueba de polígrafo de director OIJ: "Ojalá me la presente para que se sume"

La presidenta de la República, Laura Fernández, celebró la noticia de que el director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, se sometiera y aprobara una prueba de polígrafo, como ella planea hacerlo con quienes participen en las reuniones semanales de seguridad denominadas Fuerza Élite.

Ante una consulta, en su conferencia de prensa semanal, la mandataria se refirió a las declaraciones que el jefe de la Policía Judicial dio a Teletica.com, en las que confirmó haber superado un examen de "detección de mentiras" en el que se le hicieron consultas de narcotráfico y delincuencia organizada.

"Ojalá me la presente para que se sume activamente. ¿Qué deseo yo más que el OIJ se ponga a trabajar con nosotros? Es una buenísima noticia; él y cualquier otra autoridad del Poder Judicial están invitados a sumarse a esta gran cruzada nacional para mejorar la justicia y la seguridad en Costa Rica", manifestó la gobernante.

Eso sí, Fernández manifestó que ha invitado a Soto a las dos primeras sesiones de la Fuerza Élite, sin que este haya acudido.

Pero en las palabras que dirigió a este medio, el director general interino aseguró que acudiría cuando fuera invitado. Ya una vez, el Poder Judicial en pleno había dicho que no había recibido una convocatoria por escrito como razón para ausentarse de la primera de las reuniones de seguridad.

La idea del uso de un "detector de mentiras" es crear un "ambiente de confianza mutua" entre los equipos de trabajo que se incorporen a los encuentros, justificó la presidenta.

No obstante, las pruebas de polígrafo son consideradas controvertidas y poco confiables por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y la Asociación Estadounidense de Psicología.