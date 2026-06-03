Director del OIJ ya se sometió a prueba de polígrafo y dice que resultado fue "satisfactorio"

El director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, se mostró a favor del uso de polígrafo, al tiempo que aseguró haber superado de forma satisfactoria una prueba a la que se sometió por cuenta propia.

Así lo hizo ver el jefe de la Policía Judicial ante una consulta de Teletica.com, realizada después de que la presidenta de la República, Laura Fernández, declarara que iba a pasar por ese tipo de examen de "detección de mentiras" a todos los funcionarios de otros poderes que participen en los encuentros semanales de la Fuerza Élite.

La mandataria ha hecho públicos sus llamados a los representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Organismo de Investigación Judicial y del Ministerio Público, para que se sumen a esas reuniones, en las que se discuten temas de seguridad y estrategias de contención con altos mandos de la Fuerza Pública.

"Siempre he estado dispuesto a participar de las reuniones que la señora presidenta de la República me convoque, y esta no sería la excepción. Si soy invitado a la reunión que usted indica, con gusto participaré. "Adicionalmente, estoy en total acuerdo con el uso del polígrafo, tanto es así, que ya, por mi propia cuenta, me sometí a una prueba de este tipo con un poligrafista certificado internacionalmente (...) obteniendo en todo un resultado satisfactorio", indicó Soto.

Según el director general interino, las preguntas que se le realizaron estaban relacionadas con narcotráfico, delincuencia organizada, entre otras.

Precisamente, esas son las mismas temáticas sobre las cuales la gobernante ha dicho que practicará las pruebas, como ya lo hizo personalmente, como dijo haberlo hecho con sus vicepresidentes Francisco Gamboa y Douglas Soto, así como anunció que lo hará con los ministros Gerald Campos (Seguridad Pública), Gabriel Aguilar (Justicia y Paz) y Arnold Zamora (Comunicación).

"En el momento en que la señora Presidenta requiera de los resultados de este análisis, con gusto se lo mostraré", abonó el jefe policial.

La idea del uso de un "detector de mentiras" es crear un "ambiente de confianza mutua" entre los equipos de trabajo que se incorporen a los encuentros, justificó Fernández.

No obstante, las pruebas de polígrafo son consideradas controvertidas y poco confiables por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y la Asociación Estadounidense de Psicología.

