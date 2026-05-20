Fernández responde a magistrada que reclamó trato hostil: "¿Qué quería, que le llevara rosas?"

La presidenta de la República, Laura Fernández, salió a responder a los señalamientos que le hicieron la magistrada Patricia Solano y el fiscal general, Carlo Díaz, en relación con el trato que recibieron en una reunión apenas dos días atrás.

Consultada durante su primera conferencia de prensa previa al Consejo de Gobierno, la tarde de este miércoles, la mandataria se dijo "pasmada" y "decepcionada" por lo que escuchó durante ese encuentro. Incluso bromeó y aseveró que "parece que viven en Narnia", en alusión al libro y la película que desarrollan historias de fantasía en un ropero.

En una segunda pregunta, a la mandataria se le cuestionó directamente por lo que la presidenta de la Sala de Casación Penal indicó en una entrevista con Telenoticias, en el sentido de que resumió como "hostil" la reunión.

"¿Pero qué quería, que le llevara rosas, que le llevara una serenata? Si acabamos de enterrar a un policía (Gerson Rosales) de la Fuerza Pública la semana pasada, acribillado por la espalda después de que tenía 29 detenciones de la Fuerza Pública. Hace falta tener vergüenza. ¿Qué tipo de reunión pensaban que iban a tener conmigo, la de la galleta María y el tesito?", replicó Fernández. "Qué falta de respeto, más bien, para la investidura de la presidenta de la República por parte de una magistrada, salir a dar estas declaraciones después de que acordamos tener una reunión privada para poder hablar con total transparencia sobre la mesa. Qué feo que se ve que en la primera reunión que tuvimos aquí salimos de acusetas", agregó.

Ese último comentario también lo dirigió a Díaz, quien este mismo miércoles fue abordado por la prensa durante un allanamiento y apuntó que hubo un cambio de postura de la presidenta, respecto a cuando esta estuvo frente a las cámaras y cuando dirigió el encuentro.

"Mire don Carlo, yo soy una, de una sola pieza. ¿Usted creía que por ser mujer, no sé, o porque soy una persona joven o porque yo no soy Rodrigo Chaves (expresidente, así como ministro de la Presidencia y de Hacienda), iba a dejar de levantar la voz o de señalarlo a usted como una vergüenza nacional por lo que le ha hecho al país un día sí y otro también?", señaló Fernández contra el jefe del Ministerio Público.

En la rueda de medios, la mandataria también confirmó que en sus primeros acercamientos con los miembros de la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, el lunes y martes pasados, respectivamente, se aplicó un protocolo de seguridad que incluyó el retiro de celulares, tabletas y otros dispositivos electrónicos.

La gobernante adelantó que mantendrá ese tipo de medida y justificó su necesidad en el tanto que el propio Díaz abrió una investigación, acusó e, incluso, pidió levantar la inmunidad de su antecesor, a partir de grabaciones realizadas por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, durante reuniones privadas en Casa Presidencial.