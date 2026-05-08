Fernández al asumir Presidencia: "Estamos a las puertas de construir una tercera República"

Laura Fernández anunció este viernes, en su primer discurso como presidenta, la construcción de una "tercera República".

Esa nueva etapa en la que entrará el país, que la mandataria vaticina ocurrirá durante su administración, incluirá una revisión de la institucionalidad y una reforma profunda.

"Ustedes, pueblo de Costa Rica, son nuestros patronos y yo voy a honrar esa responsabilidad trabajando más duro que nadie, porque estamos a las puertas de construir una tercera República. Una nueva Costa Rica que no le tiene miedo al cambio, una tercera República que moderniza sus instituciones sin destruir lo que funciona, que fortalece la democracia haciéndola más transparente y efectiva", aseguró la gobernante.

Fernández aseveró que el país tiene la madurez para reconocer lo que "está bien", pero también la determinación de corregir lo que "está mal".

"Eso implica revisar nuestra institucionalidad, implica tomar decisiones que por años se evitaron. Eso no significa atentar contra la división de poderes, nunca lo haría, pero toca darle cuentas al pueblo de sus acciones y omisiones", señaló la presidenta.



En su discurso, la mandataria repitió las promesas que su antecesor y ahora ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, dejó inconclusas en los últimos cuatro años.

Parte de esos compromisos incluyen la construcción de la Ciudad Gobierno, la Marina de Limón y el Tren Eléctrico de Pasajeros, la solución a la crisis ambiental de Crucitas, así como el fin de las pensiones de lujo, entre otras.

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