Exingeniero de Lanamme niega que realizara estudio para desvirtuar informe del laboratorio

El exingeniero del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), Luis Guillermo Loría, negó este jueves ante los diputados que investigan el caso “Cochinilla” que él estuviera a cargo de realizar un informe para desvirtuar los señalamientos del laboratorio sobre la calidad del asfalto utilizado en el proyecto de las Garantías Sociales.



Loría, quien recientemente fue despedido sin responsabilidad de Lanamme y la UCR en su rol de catedrático y coordinador general del Programa de Infraestructura del Transporte (PITRA), aseguró que entre abril y mayo de 2020 la empresa Ingeniería Técnica de Pavimentos (ITP, subsidiaria de la constructora MECO), lo contactó para realizar un informe técnico en el tema de fatiga de materiales.

El ingeniero aceptó que sabía que el informe pretendía rebatir los señalamientos que hizo Lanamme a la calidad del asfalto utilizado por MECO en la construcción de ese viaducto; sin embargo, negó que su intención fuera desvirtuar al laboratorio.

“Yo no desvirtuó nada, menos el trabajo de mis compañeros de Lanamme a quienes estimo mucho, lo que no está bien es que usted venga a desestimar con cuatro muestras un trabajo, es un tema técnico de que para algo tenga significancia se necesitan más muestras”, defendió.

Sin embargo, en el expediente judicial del caso se reproduce una conversación telefónica que él mantuvo con el gerente de ITP, Óscar Martínez, donde queda en evidencia la intención de cuestionar, a toda costa, el criterio técnico del laboratorio, encargado de fiscalizar los proyectos viales en el país.

“Yo conozco esa conversación. Lo que les puedo decir es que estuve muy frustrado, muy molesto, pero no contra Lanamme ni contra la UCR, sino contra tres o cuatro personas. Hoy me siento más en paz, en ese momento me sentía más molesto”, dijo.