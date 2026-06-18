“Esto no es ni un paseo ni un circo político”: PLN propone mesa técnica para Crucitas

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) propuso a la presidenta Laura Fernández crear, de manera inmediata, una mesa técnica para discutir las soluciones a la problemática en Crucitas.

Horas antes de que inicie la gira en la zona organizada por la mandataria, la bancada dijo que esa visita a Cutris no debe verse “ni como un paseo ni un circo político”, en respuesta a las críticas que lanzó el miércoles Fernández contra las diputaciones de oposición.

“Tenemos dos objetivos: ver el tema de la seguridad que se puede y debe arreglar independientemente de la solución legislativa al tema de la explotación del oro, y luego cómo aprovechar el oro con el menor costo ambiental, social y económico”, dijo el jefe de fracción, Álvaro Ramírez.

Esa mesa técnica, según los liberacionistas, permitiría “pasar del diagnóstico a la solución” en un plazo menor al que prevé el proyecto de ley que defiende el Poder Ejecutivo.

“Liberación Nacional considera que el país no puede seguir esperando entre ocho y diez años por una eventual explotación minera que, además de generar profundas preocupaciones ambientales, no resolvería la crisis actual que vive la zona.

“Por el contrario, la fracción ha venido impulsando propuestas técnicas que permitan aprovechar el recurso aurífero de forma más rápida, sostenible y con mayores beneficios para las comunidades”, insistió la bancada.

En total, cinco diputados liberacionistas estarán en la gira presidencial, así como otras dos del Frente Amplio. Ellos serán los únicos legisladores de oposición que estarán en la zona este viernes.

La delegación de diputaciones liberacionistas reiteró que acudirá a la gira "con espíritu constructivo", pero con la firme convicción de que ha llegado el momento de pasar de los diagnósticos a las soluciones.