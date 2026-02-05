“Está aceptando un puesto de subordinación”: Excandidatos critican designación de Fernández

Los excandidatos Claudia Dobles y Ariel Robles criticaron la designación de la presidenta electa, Laura Fernández, como ministra de la actual administración.

Ambos hicieron ver la inconveniencia del nombramiento realizado el martes por el actual mandatario Rodrigo Chaves, con el que este sostuvo que busca garantizar una transición ordenada.

Para la diputada electa de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) es falso que para el acomodo de la próxima administración sea necesario una designación de este tipo; menos si se considera que la futura gobernante es del corte oficialista.

El propio Presidente hizo ver que el nombramiento realizado es histórico y que no existen antecedentes de ese tipo, ni siquiera cuando candidatos de la misma línea del gobierno de turno triunfaron en elecciones, como ocurrió en las administraciones continuas de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Acción Ciudadana (PAC).

"Me parece que sí tiene un poder simbólico muy fuerte, que doña Laura Fernández, que en este momento tiene el voto, literalmente, y el mandato de los costarricenses para ejercer el liderazgo a nivel nacional, acepte en este proceso de transición no asumir un liderazgo, el cual no va a ser la ruta de su administración y su gobierno, sino que acepte un puesto de subordinación. Esa es la realidad, son los hechos. Ella en este momento está aceptando un puesto de subordinación ante el actual presidente de la República", mencionó Dobles.

La también ex primera dama añadió que la decisión de la próxima mandataria debilita su liderazgo y el voto de confianza que le dio el electorado el pasado domingo.

Entretanto, Robles lamentó la designación y aprovechó para lanzarle un llamado a Fernández.

"Doña Laura es presidenta (electa) de Costa Rica. Que gobierne desde su mandato, sin que le haga ruido absolutamente nadie. "Mi preocupación son las señales. Las señales de que pueda existir cualquier tipo de subordinación que les pueda dar a entender que doña Laura sigue bajo la tutela de lo que el mandato de Rodrigo Chaves", apuntó el legislador saliente.

El exaspirante agregó que espera que el nombramiento de verdad responda a un tema de coordinación de cara a la asunción de la próxima administración, y no precisamente a un mensaje que busque dar a entender que el gobernante mantendrá el poder en los próximos cuatro años.

Robles fue insistente que el estilo de la presidenta electa, a diferencia del de quien será su sucesor, puede contribuir más al país. Ello lo extrae de la experiencia que él tuvo con Fernández cuando esta fue ministra de la Presidencia por primera vez.

Sobre el particular, Teletica.com también procuró conocer una posición de los excandidatos de Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). En el primero de los casos, la solicitud se mantiene en trámite, mientras que en el segundo se indicó que no se darán comentarios al respecto.