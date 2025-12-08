Encuesta Idespo: Laura Fernández aumenta ventaja, Claudia Dobles repunta

La candidata de Pueblo Soberano, Laura Fernández, no solo sigue al frente de la intención de voto para febrero próximo, sino que, además, aumenta la distancia con sus perseguidores.

Así lo refleja la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA), presentada este lunes.

El informe coloca a la aspirante del “continuismo” al frente de la carrera con un 32,8%, 4,7% más que en el estudio de octubre pasado, cuando reportó 28,1%.

En contraposición, Álvaro Ramos (Liberación Nacional) se estanca en 6,6%, apenas 0,4% más que en octubre (6,2%).

Quien sí repunta es Claudia Dobles (Agenda Ciudadana), ahora tercera en la encuesta con un 5,2%, casi 3% más que hace un mes, cuando era cuarta con 2,9%; mientras que Ariel Robles (Frente Amplio) cedió su lugar al reportar un crecimiento más moderado (3,7% contra el 2,9% de octubre).

Solo ellos cuatro están por encima del margen de error de la encuesta.

El estudio subraya, además de ese distanciamiento de Fernández, una caída significativa en el porcentaje de indecisos: que cae del 52,4% al 43,9% (-8,5%).

En cuanto al respaldo de los partidos para integrar la próxima Asamblea Legislativa, Pueblo Soberano encabeza la carrera con un 29,5%, 7,5% más que en octubre.

Liberación Nacional (10,8%) y Frente Amplio (6,1%) completan los tres primeros lugares, pero lejos del partido de Fernández.