Empleo Público, reformas y agenda FMI: el norte legislativo para 2021

La ley Marco de Empleo Público y toda la agenda de proyectos que acompañarán la negociación con el Fondo Monetario Internacional marcarán el norte de la Asamblea Legislativa para el 2021.

El Poder Ejecutivo, que controla la convocatoria de proyectos hasta julio, ya dejó claro que la llamada “agenda FMI” ocupará su lista de prioridades por lo menos hasta abril próximo, cuando se espera haya una luz sobre el acuerdo de financiamiento con el organismo multilateral por un monto estimado de $1.750 millones.

El Ministerio de Hacienda reveló semanas atrás que su estrategia de negociación pasará por cinco ejes: esa reforma al empleo y salario de los empleados públicos; la eliminación de exoneraciones a temas como el salario escolar; el impuesto a los premios de lotería y otras nuevas imposiciones aún no reveladas; la renta global y finalmente una serie de reformas estructurales para reducir el gasto.

Todas estas deberán contar con la venia de los diputados, en un plenario que en general ve con buenos ojos el acuerdo, pero rechaza de entrada cualquier intento de nuevos impuestos.

“No nos oponemos al tema del FMI, pero exigimos antes la claridad de parte del Gobierno, transparencia y comunicación que no han tenido en ese tema para poder llegar a puntos de acuerdo, porque hasta ahora no han tenido la humildad de buscar ese acercamiento”, dijo la socialcristiana María Inés Solís.

Esa bancada será una de los escollos más importantes del Gobierno en su camino hacia Washington, pero sobre todo lo será Liberación Nacional, la más numerosa del Congreso y que dejó claro con el polémico rechazo al préstamo del BID por $250 millones que puede por sí sola detener cualquier agenda.

Mano dura

Igual que el PUSC, el PLN entiende la importancia de negociar con el FMI en medio de la severa crisis económica y fiscal que golpea al país, el “pero” con los verdiblancos es que exigen transparencia al Gobierno sobre las condiciones del acuerdo y especialmente sobre el compromiso de control del gasto y reactivación económica, dos pendientes desde el día uno.

El problema para la Asamblea es que esos cambios, como la reforma fiscal, consumen un enorme capital político que ya de por sí escasea en Cuesta de Moras, y lo hará además en época electoral.

Impuestos, topes salariales o reducción de incentivos son siempre temas álgidos en la sociedad, máxime en momentos de crisis como el actual.

“Hay que sopesar mucho los proyectos que vienen, no solo por obtener un préstamo vamos a decirle que sí a todo, hay que ver la repercusión y el impacto que esas medidas van a tener, ver qué es lo que ellos (FMI) necesitan que aprobemos y sus repercusiones, si no vemos que no se va a golpear a los más afectados, si no vemos que se va a ayudar a los más necesitados, no cuenten con el voto de Restauración Nacional”, dijo la jefa de esa fracción, Xiomara Rodríguez.