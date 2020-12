Diputados rechazan por tercera vez vía rápida a préstamo con el BID

Los diputados rechazaron, nuevamente, la moción para acelerar la discusión y votación del proyecto de ley 22.131, que pretende obtener un préstamo por $250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La moción fue rechazada, pese al cumplimiento de las condiciones que establecieron los diputados para entrar a discutir el expediente, como la convocatoria del proyecto de Empleo Público y poner en conocimiento la ruta que valora el Gobierno para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), misma que fue expuesta por el propio ministro de Hacienda, Elián Villegas, ante algunos diputados, durante la mañana de lunes.

La votación obtuvo 22 votos a favor y 26 en contra, por lo que se imposibilita entrar a conocer y discutir el proyecto, y se descarta la posibilidad de conocer el expediente en el Plenario.

Inmediatamente, los diputados de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) convocaron una rueda de prensa.

“Un grupo de diputados y diputadas le han quitado la posibilidad al Estado costarricense de ahorrarse $13 millones en el pago de intereses de deuda (…) que permitirían al Estado ahorrar en una situación donde las finanzas públicas requieren toda nuestra atención”, expresó el diputado Enrique Sánchez.

"El rehuir a pronunciarse sobre el fondo de este expediente, no es la forma como se debe abordar una discusión de esta trascendencia, el expediente solo tiene beneficios para el país", enfatizó la diputada Laura Guido.

El ministro de Comunicación, Agustín Castro, también se refirió a lo sucedido en el Congreso.

“La decisión que hoy tomaron 26 diputados y diputadas en relación con el financiamiento del BID le cuesta $91 millones a todos los costarricenses. Pudiendo pagar intereses de 2,8% anual, han obligado a que se paguen intereses de 8% anual, es decir casi tres veces más caro y, además, privan de $25 millones que se destinarían a la CCSS", manifestó en un comunicado.



"El Gobierno es transitorio. Los costarricenses van a pagar estos intereses excesivos durante siete años y eso no le hace ningún bien a nadie", agregó.



Argumentos en contra

María Inés Solís: “La única razón por la que aquí no se le vota esa dispensa al PAC es porque no confiamos en ellos, no confiamos en ustedes. ¡Dios mío! ¿Para qué?, para que en enero venga un presupuesto extraordinario para gastarse eso en gasto corriente otra vez".

Jonathan Prendas: "No se les puede creer porque no es lo mismo cambiar fuente de financiamiento que cambiar deuda cara por barata. Son cosas totalmente diferentes; por lo tanto, si esta plata es para cambiar fuente de financiamiento de los gastos corrientes, pues eso es una cosa, pero nos quieran vender la idea de que lo que va a pagar el otro año el Gobierno, por concepto de deuda interna, la van a sustituir con esto".

Erick Rodríguez: "¿Cuál coherencia hay cuando días atrás el ministro de Hacienda dijo que negociar con el Fondo Monetario Internacional no era políticamente correcto, y ahora defiende a capa y espada este tipo de medidas?".

Luis Fernando Chacón: “Hoy la fracción del Partido Liberación Nacional tomó el acuerdo de rechazar, estar en contra del empréstito solicitado por el Gobierno de $250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, el gobierno del PAC solo quiere ver el corto plazo y dejar de ver con luz larga el futuro del país”.