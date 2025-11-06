¿Eliminar exoneraciones a zonas francas? Esto dicen cinco aspirantes a la Presidencia

La posibilidad de eliminar exoneraciones fiscales a las zonas francas, aprobar el cuestionado Acuerdo de Escazú o la forma para combatir la crisis de seguridad que asola al país fueron parte de los temas sobre los que discutieron cinco de los 20 aspirantes a la Presidencia de la República.



Se trata de Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), Fernando Zamora (Nueva Generación), José Aguilar (Avanza), Juan Carlos Hidalgo (PUSC) y Boris Molina (Unión Costarricense Democrática), quienes se dieron cita esta tarde para el primero de tres debates organizados por la Universidad Nacional (UNA).



A la cita también estaban invitados Laura Fernández (Pueblo Soberano) y Luis Amador (Integración Nacional), pero ambos declinaron participar sin que la UNA revelara sus motivos.



Uno de los puntos más interesantes de la discusión fue precisamente la posibilidad de eliminar algunas de las exoneraciones fiscales de las que hoy goza el régimen de zonas francas, una propuesta en que ninguno de los presentes estuvo de acuerdo.



“No de acuerdo en ponerle cargas tributarias a las zonas francas, sobre todo en medio de los aranceles que impulsa Estados Unidos. Más bien hay que estimular cambios y políticas públicas para el encadenamiento con el régimen ordinario”, aseguró Zamora.

Aguilar, por su parte, defendió que las zonas francas generan empleo formal y de muy alta calidad.

“De ahí se paga una importante cantidad de cargas sociales y sus empleados aportan en el consumo, entonces las empresas en zona franca son una turbina económica que alimenta una turbina social y hay que agradecerle. Lejos de gravarlas, hay que ayudarles, bajar el costo de energía y fomentar talento humano”, aseveró.

Juan Carlos Hidalgo negó cualquier impulso a una reforma que pudiera crear impuestos que afecten ese régimen, pero sí defendió la necesidad de “emparejar la cancha” con el definitivo.

“Emparejar la cancha no es igual que darle exoneraciones, pero sí oportunidades e incentivos no fiscales para que genere más empleo y esas empresas en régimen definitivo tengan mayor dinamismo”, dijo.

Claudia Dobles aseguró que, más allá de pensar en eliminar esos beneficios, es importante entender que ambos regímenes son “grandes motores económicos” y que el más grande de estos (zonas francas) hoy está amenazado por las investigaciones que realiza Estados Unidos en el tema de aranceles, por lo que es vital garantizar las condiciones del régimen costarricense para mantener los miles de empleos que aportan a la economía.

Finalmente, Boris Molina cuestionó que lejos de “bajarle el piso” a las zonas francas, hay que pensar en emparejar las condiciones con el régimen definitivo, pero hacia arriba, buscando el crecimiento de ese otro 85% de la economía mediante la eliminación de trámites y la dinamización de operaciones.

En materia ambiental, solo Claudia Dobles aseguró que buscaría que Costa Rica acoja el Acuerdo de Escazú, un pacto que el gobierno de su esposo, Carlos Alvarado, impulsó sin éxito en la pasada Asamblea Legislativa.

El resto de los aspirantes consultados aseguró que esa no es la vía para garantizar los derechos de activistas, pero sí una forma de restarle dinamismo a la economía local.

En Seguridad, todos insistieron en que se debe reforzar el control de los cuerpos policiales, especialmente ante el ingreso y salida de droga por las fronteras del país.

En ese punto, Hidalgo insistió en que traería funcionarios de la policía europea (Europol) para resguardar Moín, al tiempo que contraría 6.500 nuevos policías.

Claudia Dobles subrayó la necesidad de volver a poner vigilancia policial en sectores como Bahía Drake y Quepos; Boris Molina apuntó a combatir el consumo para bajar la demanda, Aguilar anunció una nueva propuesta para la extinción de dominio y Zamora un decreto inmediato de emergencia nacional por la inseguridad.

Repase aquí el debate completo: