"Estamos notificados, especialmente a partir de hoy (lunes), que el proceso de cierre del Poder Judicial ya comenzó. El que no se ha dado cuenta de esto es que simplemente no se quiere dar cuenta. Lo que pasa es que es un proceso, es lento, la agonía es lenta".



De esa manera se refirió el magistrado de la Sala Constitucional, Jorge Araya, a la nueva retención de ₡3.053 millones hecha por el Ministerio de Hacienda al presupuesto del Poder Judicial del presente año.

@telenoticiascr7 "El proceso de cierre del Poder Judicial ya comenzó", afirma magistrado ante recortes. Más información en Teletica.com. 📲 ♬ sonido original - Telenoticias

Sus manifestaciones se dieron durante la Corte Plena, como complemento a una intervención en la que el juez Luis Guillermo Rivas cuestionara el objetivo detrás de esa decisión de la cartera liderada por el expresidente Rodrigo Chaves.

"Hay una afectación grave, que no es una afectación al Poder Judicial, es una afectación al país y no solamente es una afectación al país, sino que, aparentemente, alguien está haciendo un nuevo modelo de país que no sabemos cuál es. No sabemos cuál es. Yo no sé si ustedes tienen alguna idea o alguien tiene alguna idea de cuál es el nuevo modelo de país que se está construyendo con todas estas limitaciones a los poderes", señaló Rivas.

Poco después, Araya respondió:

"En el pasado, las democracias acababan con golpes de Estado. En el presente, las democracias acaban con golpes presupuestarios. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia un autoritarismo. No tengo ninguna duda. Solo queda el Poder Judicial. Y cada mes ahora viene un recorte, viene un mecanismo técnico interesante, que es que lo que está aprobado no se puede ejecutar y también ya están programados los recortes de 2027. ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos a poder cerrar este año o 26? Pareciera que no. ¿A este ritmo? No. Entonces quiero dejar claro que estamos notificados que el cierre del poder judicial comenzó".



Más adelante, el fiscal general Carlo Díaz amplió:

"Esto causa un riesgo de deterioro institucional, como lo acaba de decir el señor magistrado don Jorge Araya. Prácticamente, este es el inicio del cierre del Poder Judicial. Pero yo no diría tanto el cierre, yo diría la toma del Poder Judicial".



Las intervenciones de los otros magistrados planteaban la interrogante sobre las intenciones detrás de los recientes recortes a la Corte Suprema de Justicia.

@teleticacom Poder Judicial asegura que Hacienda le retendrá ₡3.053 millones más en 2026. Más información en Teletica.com. 📲 ♬ sonido original - Teletica.com





Por ejemplo, el juez Fernando Cruz calificó como "diabólico" que por años se haya debilitado el presupuesto judicial y luego se exija un servicio "de primer orden", mientras que la magistrada Patricia Vargas lamentó que se pida a "los bomberos que apaguen el incendio, pero no nos dan la manguera y nos quitan el agua".