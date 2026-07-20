Poder Judicial asegura que Hacienda le retendrá ₡3.053 millones más en 2026

El Ministerio de Hacienda retendrá alrededor de ₡3.053 millones a la Corte Suprema de Justicia en lo que queda de 2026.

Así lo dio a conocer la tarde de este lunes la directora ejecutiva de la institución, Ana Eugenia Romero, durante una exposición ante el pleno de magistrados.

Durante su intervención, la funcionaria analizó el oficio MH-DGPN-DG-OF-0261-2026 remitido el 13 de julio pasado, en el que se anuncia una retención de las cuotas de gasto de la programación financiera de un 10% para el tercer y cuarto trimestre del año.

Romero estimó que el impacto ronda ₡3.053 millones, que representa el 42,4% de las erogaciones que el Poder Judicial tenía previstas para lo que queda del 2026.

La directora ejecutiva advirtió que esa retención pone a la institución en una "situación operativa muy apremiante", con un impacto en viáticos, servicios no relacionados con contratos, mantenimiento de edificios y vehículos.

Asimismo, en ese contexto, si se hace una distribución proporcional entre las partidas, se tiene que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sufriría un recorte de ₡944 millones, lo que impacta directamente su capacidad de realizar operativos, levantamientos de cuerpos, pesquisas y desplazamiento de víctimas, entre otras mencionadas por el director general interino de esa entidad, Michael Soto.

También impacta la realización de pericias científicas y técnicas, así como traducciones.

Por su parte, el fiscal general Carlo Díaz alertó de una disminución en la capacidad investigativa del país por el recorte de ₡158 millones.

El director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez, advirtió de afectaciones en la mora judicial, derivadas de la imposibilidad de atender señalamientos, por ejemplo.

Sobre el particular, Teletica.com solicitó una posición al Ministerio de Hacienda pasadas las 3:00 p. m., pero esta se mantiene en trámite.