Director del OIJ advierte sobre situación "muy aguda" por nueva rebaja presupuestaria

El director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, alertó que la nueva rebaja presupuestaria sufrida por esa institución la coloca en una situación "muy aguda", que impactará sus operativos.

Durante una intervención ante la Corte Plena, la mañana de este lunes, el jefe de la Policía Judicial ahondó sobre el impacto que tendrá la entidad producto de la eliminación de la norma 10 de la Ley de Presupuesto de la República 2026, que establece que esa entidad y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) recibirán en partes iguales los dineros de las plazas vacantes del sector público que no se utilizaron en el primer semestre del año.

"Este recurso lo estábamos utilizando principalmente en el tema de la compra de fusiles, de pistolas, de munición, la compra de cascos que tenemos poco. Como mencionaba yo un día de estos en la prensa, que no tenemos cascos para todos, lamentablemente, y uno de nuestros muchachos resultó impactado en el operativo del viernes en el casco y, si no fuera por el casco, no estaría hoy con nosotros. Además de viáticos, gasolina y una serie de requerimientos que mencionó doña Ana. "La preocupación es amplia y la situación puede ser muy aguda. La cantidad de operaciones que estamos generando es cada vez mayor y la previsibilidad en el tema presupuestario es difícil cuando tiene que ver con acciones operativas que no necesariamente están programadas, sino que surgen en la inmediatez. Estamos tratando de ver cómo llegamos hasta el final del año. Inevitablemente, vamos a tener dificultades en el tema de combustibles y viáticos", explicó Soto.

El director general interino incluso hizo ver que, la mañana de este mismo lunes, iba a valorar instrucciones internas para comenzar estrategias de ahorro en combustible. En esa línea, reconoció que esto puede conllevar "sacrificar algún tipo de actividad operativa".

Otro apartado que se verá afectado con esta decisión de la Asamblea Legislativa tiene que ver con transferencias que el Organismo de Investigación Judicial ha realizado constantemente a un fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR) para infraestructura. La idea es construir un nuevo edificio para eliminar tres alquileres y bajar el hacinamiento en la sede principal de San José.